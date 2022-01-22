«Очень атмосфера нравится». В Минске прошёл 10-й открытый чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике среди ветеранов

Новости Беларуси. Более 200 опытных спортсменов из 9 стран. В Минске прошел 10-й юбилейный открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первенство объединило профессионалов и любителей спорта. Ограничений для участников минимум – возраст 35+ и хорошее самочувствие. Представители России, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, США, Египта соревновались в спортивной ходьбе, прыжках в высоту, спринте, толкании ядра и других легкоатлетических дисциплинах.

Инара Федорова, участница чемпионата (Латвия):

Мы постоянные участники с первого дня, мы ни разу не пропустили, кроме прошлогоднего зимнего старта, так как мы были закрыты из-за пандемии. Очень атмосфера нравится, очень много встреч с друзьями. Встретились сегодня буквально с Италией, уже с последнего чемпионата, с 16-го года, из России девочку не видела, вот мы сегодня увиделись. Это нас сближает, мы вдохновляемся, дышим этим воздухом, и это уже о многом говорит.

Владимир Фефелов, участник чемпионата (Беларусь):

Пока не вижу противников. Как говорят друзья, ищу противников за рубежом. Был участником Европы, но там на барьерах разбился, два девятых места. После падения очень тяжело, конечно, было бежать. Ну а здесь, в республике, в Прибалтике, в России не вижу конкурентов.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Самое важное в наших соревнованиях – это общение ветеранов, общение людей, которые многие года не виделись. У них есть возможность встретиться, пообщаться, получить позитивные эмоции, продемонстрировать возможности своего организма в этом возрасте, показать эти возможности другим, что в любом возрасте это доступно и возможно.