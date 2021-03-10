«Динамо-Минск» уступило СКА и завершило выступление в КХЛ

Хотя выездное противостояние началось для нас обнадеживающе. Уже на 4-й минуте Варфоломеев удачно действовал у дальней штанги. Только вот дальше развить успех не получилось. Многоопытные «армейцы» удачно действовали при разрушении атак и постепенно перехватили инициативу. Правда, забросить они смогли только во втором периоде. Но сделали это дважды. Дружины отправились отдыхать при счете 2:1 в пользу СКА.