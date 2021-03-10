«Динамо-Минск» уступило СКА и завершило выступление в КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы проиграли СКА в пятом матче первого раунда плей-офф и, соответственно, всю серию.
Хотя выездное противостояние началось для нас обнадеживающе. Уже на 4-й минуте Варфоломеев удачно действовал у дальней штанги. Только вот дальше развить успех не получилось. Многоопытные «армейцы» удачно действовали при разрушении атак и постепенно перехватили инициативу. Правда, забросить они смогли только во втором периоде. Но сделали это дважды. Дружины отправились отдыхать при счете 2:1 в пользу СКА.
Финальные цифры – 4:3. Сезон в КХЛ для «Динамо» окончен. Однако за продемонстрированную игру «зубрам» явно не стыдно.