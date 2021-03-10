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«Динамо-Минск» уступило СКА и завершило выступление в КХЛ

10 марта 2021 22:13
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Минск» уступило СКА и завершило выступление в КХЛ-1

Белорусы проиграли СКА в пятом матче первого раунда плей-офф и, соответственно, всю серию. 

«Динамо-Минск» уступило СКА и завершило выступление в КХЛ-4

Хотя выездное противостояние началось для нас обнадеживающе. Уже на 4-й минуте Варфоломеев удачно действовал у дальней штанги. Только вот дальше развить успех не получилось. Многоопытные «армейцы» удачно действовали при разрушении атак и постепенно перехватили инициативу. Правда, забросить они смогли только во втором периоде. Но сделали это дважды. Дружины отправились отдыхать при счете 2:1 в пользу СКА.

«Динамо-Минск» уступило СКА и завершило выступление в КХЛ-7

Финальные цифры – 4:3. Сезон в КХЛ для «Динамо» окончен. Однако за продемонстрированную игру «зубрам» явно не стыдно.

# Хоккей Беларуси # Павел Варфоломеев # Фотофакт

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