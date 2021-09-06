«Динамо-Минск» открыло сезон КХЛ победой над череповецкой «Северсталью»

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» одержало первую победу в КХЛ. Причем виктория была добыта на выезде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» одержало первую победу в КХЛ. Причем виктория была добыта на выезде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы были сильнее череповецкой «Северстали». Поединок начался для нас лучше не придумаешь. Уже в первом отрезке «зубры» забросили дважды. Точные выстрелы исполнили Лукас Бенгтссон и Денис Мосалев. Правда, еще до перерыва хозяева сумели отквитать один гол. Но это был их первый и последний шанс.
«Динамо» сдержало наступательный порыв хозяев и сумело дерзко огрызнуться, причем дважды. Голы на свой счет записали Илья Усов и Дмитрий Буйницкий. Наши парни сильнее – 4:1.
Следующий соперник – ярославский «Локомотив». Матч пройдет во вторник, 7 сентября.