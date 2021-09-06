«Динамо-Минск» открыло сезон КХЛ победой над череповецкой «Северсталью»

Белорусы были сильнее череповецкой «Северстали». Поединок начался для нас лучше не придумаешь. Уже в первом отрезке «зубры» забросили дважды. Точные выстрелы исполнили Лукас Бенгтссон и Денис Мосалев. Правда, еще до перерыва хозяева сумели отквитать один гол. Но это был их первый и последний шанс.