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«Динамо-Минск» открыло сезон КХЛ победой над череповецкой «Северсталью»

06 сентября 2021 20:15
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» одержало первую победу в КХЛ. Причем виктория была добыта на выезде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Минск» открыло сезон КХЛ победой над череповецкой «Северсталью»-1

Белорусы были сильнее череповецкой «Северстали». Поединок начался для нас лучше не придумаешь. Уже в первом отрезке «зубры» забросили дважды. Точные выстрелы исполнили Лукас Бенгтссон и Денис Мосалев. Правда, еще до перерыва хозяева сумели отквитать один гол. Но это был их первый и последний шанс.

«Динамо-Минск» открыло сезон КХЛ победой над череповецкой «Северсталью»-4

«Динамо» сдержало наступательный порыв хозяев и сумело дерзко огрызнуться, причем дважды. Голы на свой счет записали Илья Усов и Дмитрий Буйницкий. Наши парни сильнее – 4:1.

Следующий соперник – ярославский «Локомотив». Матч пройдет во вторник, 7 сентября.

# Хоккей Беларуси # Лукас Бенгтссон # Денис Мосалёв # Илья Усов # Дмитрий Буйницкий # Фотофакт

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