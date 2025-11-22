В Минске проходит открытый кубок СНГ по тхэквондо ITF

11 стран и более 700 участников собрал открытый кубок СНГ – Кубок мира по тхэквондо ITF, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединки в велодроме столичной «Минск-Арены» продолжались с утра и до вечера.

Организаторы предоставили право выступить всем. Наряду со взрослыми боксировали и дети, юниоры, молодежь. География впечатляет. Были не только спортсмены из стран СНГ. Свое мастерство демонстрировали китайцы, греки, болгары. Борьба велась сразу на шести татами. Уровень участников приятно впечатлил.

Владимир Вагенлейтнер, вице-президент Федерации тхэквондо ITF России:

Сюда приезжают за большим спортивным опытом. Только что разговаривал с мастером спорта международного класса из нашей команды. Он проиграл. Так что даже такие мастера здесь могут легко проиграть. Это нормально. Нынешний турнир проводится в неолимпийской версии тхэквондо. В нашей стране успешно развиваются оба направления.