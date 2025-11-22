В Минске проходит открытый кубок СНГ по тхэквондо ITF

11 стран и более 700 участников собрал открытый кубок СНГ – Кубок мира по тхэквондо ITF, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединки в велодроме столичной «Минск-Арены» продолжались с утра и до вечера.
11 стран и более 700 участников собрал открытый кубок СНГ – Кубок мира по тхэквондо ITF, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединки в велодроме столичной «Минск-Арены» продолжались с утра и до вечера.
Организаторы предоставили право выступить всем. Наряду со взрослыми боксировали и дети, юниоры, молодежь. География впечатляет. Были не только спортсмены из стран СНГ. Свое мастерство демонстрировали китайцы, греки, болгары. Борьба велась сразу на шести татами. Уровень участников приятно впечатлил.
Владимир Вагенлейтнер, вице-президент Федерации тхэквондо ITF России:
Сюда приезжают за большим спортивным опытом. Только что разговаривал с мастером спорта международного класса из нашей команды. Он проиграл. Так что даже такие мастера здесь могут легко проиграть. Это нормально.
Нынешний турнир проводится в неолимпийской версии тхэквондо. В нашей стране успешно развиваются оба направления.
Вячеслав Бержец, председатель Белорусской федерации тхэквондо:
Сегодня в Беларуси тхэквондо занимается больше 5000 человек. Есть единый вид спорта тхэквондо, есть олимпийский вид программы и неолимпийский вид программы. У нас выступают ребята и в одной, и в другой версии. Благодаря этому идет развитие нашего вида спорта.
Некоторые комплекты наград уже разыграны. Белорусы на домашнем форуме статистами не были. Наши юноши и девушки не раз поднимались на пьедестал. Будем надеяться, что медальная традиция продолжится и 23 ноября.