Белорус Егор Сидоров забросил пятую шайбу в АХЛ

Белорусский нападающий «Сан-Диего» Егор Сидоров забросил пятую шайбу в сезоне Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард открыл счет в матче против «Коачеллы», за которую выступает еще один наш земляк Андрей Лошко, реализовав большинство на четвертой минуте. Однако для победы этого не хватило, «чайки» уступили в овертайме – 2:3. Соотечественник набирает очки в трех поединках кряду. Теперь у него 12 баллов в текущей «регулярке». Воспитанник Витебской школы хоккея является четвертым бомбардиром своей команды. Лошко в свою очередь результативными действиями не отметился.

«Абботсфорд» на выезде уступил «Сан-Хосе» – 3:5. Ворота гостей защищал Никита Толопило, он вернулся на лед после травмы. Голкипер отразил 87,5 % бросков.