Белорус Денис Лазавик вышел в полуфинал Speed Chess Championship 2025

Денис Лазавик вышел в полуфинал международного турнира по блицу – Чемпионата по быстрым шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский гроссмейстер в одной восьмой финала обыграл Арджуна Эригайси из Индии, в следующем круге нанес поражение американцу Хансу Ниманну. В полуфинале земляк встретится с одним из сильнейших шахматистов планеты – норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первые два этапа проходили в дистанционном онлайн-формате. Полуфинал и финал состоятся уже в очном – 7 и 8 февраля 2026 года в Лондоне.