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Белорус Денис Лазавик вышел в полуфинал Speed Chess Championship 2025

22 ноября 2025 17:55
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Денис Лазавик вышел в полуфинал международного турнира по блицу – Чемпионата по быстрым шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский гроссмейстер в одной восьмой финала обыграл Арджуна Эригайси из Индии, в следующем круге нанес поражение американцу Хансу Ниманну. В полуфинале земляк встретится с одним из сильнейших шахматистов планеты – норвежцем Магнусом Карлсеном. 

Первые два этапа проходили в дистанционном онлайн-формате. Полуфинал и финал состоятся уже в очном – 7 и 8 февраля 2026 года в Лондоне.

# Шахматы

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