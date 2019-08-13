Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются

Новости Беларуси. Подготовка к международной матчевой встрече между сборными Европы и США на финишной прямой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Разрешается и одна из главных интриг – составы команд двух континентов.

Итоговые списки участников будут готовы уже к концу этой недели, но имена белорусских атлетов уже известны. Наша сборная на правах хозяйки может выставить 10 спортсменов. Кто же попал в заветную десятку? Материал корреспондента Ирины Петыш. В число избранных вошли двое парней и восемь девушек. В мужской части команды нас представят прыгуны в высоту Максим Недосеков и Дмитрий Набоков. Максим – вице-чемпион Европы и победитель II Европейских игр. В этом сезоне его лучший результат – 2,29 м. Дмитрий постепенно приходит в форму после травмы. Он – рекордсмен Беларуси. В мае 2018-го Набоков прыгнул на 2,36 м.

Мартон Гулай, руководитель мужской части команды Европы:

В мужской команде у нас Максим и Дмитрий – это очень сильные спортсмены. Европейцы традиционно хороши в прыжках в высоту. Мы хотим заработать много очков, тем более что очень важно выступить успешно дома. Будем надеяться, что Максим и Дмитрий финишируют на первой и второй строчках. И, конечно, что на домашней арене их поддержит много болельщиков.

А вот наши девушки выступят в восьми разных дисциплинах. Шесть белорусок – в топ-3 европейского рейтинга. Барьеристка Эльвира Герман сейчас лидер континента. Также в составе нашей сборной Татьяна Холодович, Анастасия Мирончик-Иванова, Карина Таранда, Алена Дубицкая, Анна Малыщик, Дарья Борисевич, Ирина Жук. Коллегами по команде у наших атлетов будут сильнейшие спортсмены не только Европы, но и мира: Мария Ласицкене, Томас Рохлер, Катерини Стефаниди, Петр Лисек и другие.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Тяжело словами даже описать, какое событие будет в Минске. И радостно, что участниками этого события будут белорусские легкоатлеты, которых мы сегодня представили. Десять наших спортсменов будут в команде Европы. У меня лично ощущение, у нашей сборной, что они там не затеряются. Долгое время матч Европа – США называли крупнейшим легкоатлетическим событием в нашей стране. Однако вскоре «Динамо» будет готовиться к мероприятию еще крупнее. В июне 2021 года Минск примет командный чемпионат Европы. Белорусская сборная, как хозяйка турнира, также примет участие в суперлиге.