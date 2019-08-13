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Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются

13 августа 2019 20:15
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Новости Беларуси. Подготовка к международной матчевой встрече между сборными Европы и США на финишной прямой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Разрешается и одна из главных интриг – составы команд двух континентов.

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются-1

Итоговые списки участников будут готовы уже к концу этой недели, но имена белорусских атлетов уже известны. Наша сборная на правах хозяйки может выставить 10 спортсменов.

Кто же попал в заветную десятку? Материал корреспондента Ирины Петыш.

В число избранных вошли двое парней и восемь девушек. В мужской части команды нас представят прыгуны в высоту Максим Недосеков и Дмитрий Набоков. Максим – вице-чемпион Европы и победитель II Европейских игр. В этом сезоне его лучший результат – 2,29 м. Дмитрий постепенно приходит в форму после травмы. Он – рекордсмен Беларуси. В мае 2018-го Набоков прыгнул на 2,36 м.

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются-4

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются-6

Мартон Гулай, руководитель мужской части команды Европы:
В мужской команде у нас Максим и Дмитрий – это очень сильные спортсмены. Европейцы традиционно хороши в прыжках в высоту. Мы хотим заработать много очков, тем более что очень важно выступить успешно дома. Будем надеяться, что Максим и Дмитрий финишируют на первой и второй строчках. И, конечно, что на домашней арене их поддержит много болельщиков.

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются-9

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются-11

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются-13

А вот наши девушки выступят в восьми разных дисциплинах. Шесть белорусок – в топ-3 европейского рейтинга. Барьеристка Эльвира Герман сейчас лидер континента. Также в составе нашей сборной Татьяна Холодович, Анастасия Мирончик-Иванова, Карина Таранда, Алена Дубицкая, Анна Малыщик, Дарья Борисевич, Ирина Жук. Коллегами по команде у наших атлетов будут сильнейшие спортсмены не только Европы, но и мира: Мария Ласицкене, Томас Рохлер, Катерини Стефаниди, Петр Лисек и другие.

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются-16

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются-18

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Тяжело словами даже описать, какое событие будет в Минске. И радостно, что участниками этого события будут белорусские легкоатлеты, которых мы сегодня представили. Десять наших спортсменов будут в команде Европы. У меня лично ощущение, у нашей сборной, что они там не затеряются.

Долгое время матч Европа – США называли крупнейшим легкоатлетическим событием в нашей стране. Однако вскоре «Динамо» будет готовиться к мероприятию еще крупнее. В июне 2021 года Минск примет командный чемпионат Европы. Белорусская сборная, как хозяйка турнира, также примет участие в суперлиге.

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются-21

Свен Арне Хансен, президент Европейской легкоатлетической ассоциации:
На проведение командного чемпионата в 2021 году у нас было несколько заявок из разных городов. Но на самом деле по итогу выбрать оказалось несложно. У Белорусской федерации была прекрасная заявка, и по итогам голосования было решено ехать в Минск.

На этом Белорусская федерация легкой атлетики не собирается останавливаться. Беларусь подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2024 году. Легкоатлетический матч Европа – США может стать еще одним аргументом в пользу Минска. Турнир пройдет на «Динамо» 9 и 10 сентября.

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются-24

# Легкая атлетика # Вадим Девятовский # Мартон Гулай # Свен Арне Хансен # Фотофакт

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