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Стало известно, кто представит Беларусь на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах

13 августа 2019 19:29
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Новости Беларуси. Восемь дней остается до старта летнего чемпионата мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2019 году мировой форум примет наш легендарный спорткомплекс «Раубичи». Турнир пройдет с 21 по 25 августа.

Стало известно, кто представит Беларусь на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах-1

Белорусская команда активно готовится к домашнему старту. К слову, 13 августа стал известен состав нашей дружины. В ней собрались все самые сильнейшие: у женщин мы будем переживать за Ирину Кривко, Динару Алимбекову, а также сестер Кручинкиных.

У мужчин за награды мирового форума поборются Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Виктор Кривко. Также были оглашены и имена юниоров.

К слову, последний чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичах проходил в 1999 году.

Стало известно, кто представит Беларусь на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах-4

Стало известно, кто представит Беларусь на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах-6

# Чемпионат мира по биатлону # Фотофакт

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