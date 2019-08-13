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13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона»

13 августа 2019 07:48
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Новости Беларуси. Белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой будет сражаться за победу в финале «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона» -1

13 августа состоится жеребьевка участников, показавших лучший результат в полуфинальных заездах. Это Беларусь, Россия, Казахстан и Азербайджан. Накануне наша страна вышла в финал соревнований по танковому биатлону на Армейских международных играх. Их принимает подмосковное «Алабино». 

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона» -4

Белорусские танкисты оказались быстрее экипажей из Монголии и Венесуэлы. Уступили лишь команде России.

«АРМИ – 2019» уже пятые по счету. Их интрига разрешится 17 августа.

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона» -7

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона» -9

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона» -11

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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