13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона»

Новости Беларуси. Белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой будет сражаться за победу в финале «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой будет сражаться за победу в финале «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 августа состоится жеребьевка участников, показавших лучший результат в полуфинальных заездах. Это Беларусь, Россия, Казахстан и Азербайджан. Накануне наша страна вышла в финал соревнований по танковому биатлону на Армейских международных играх. Их принимает подмосковное «Алабино».
Белорусские танкисты оказались быстрее экипажей из Монголии и Венесуэлы. Уступили лишь команде России.
«АРМИ – 2019» уже пятые по счету. Их интрига разрешится 17 августа.