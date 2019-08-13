13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона»

Новости Беларуси. Белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой будет сражаться за победу в финале «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 августа состоится жеребьевка участников, показавших лучший результат в полуфинальных заездах. Это Беларусь, Россия, Казахстан и Азербайджан. Накануне наша страна вышла в финал соревнований по танковому биатлону на Армейских международных играх. Их принимает подмосковное «Алабино».