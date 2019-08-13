«Этот вид спорта не для слабых». Белорус Максим Ступакевич о бронзе на юношеском олимпийском фестивале в Баку

Новости Беларуси. Представитель Минской области стал призером юношеского олимпийского фестиваля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соревнования для европейских спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет прошли в столице Азербайджана – Баку. Туда прилетели более 1500 юношей и девушек.

Конечно, этот вид спорта не для слабых. В нем остаются только сильнейшие.

Максим Ступакевич, воспитанник Пуховичской СДЮШОР: Самые серьезные соперники были из Азербайджана. Хороший сбор был, хорошо подготовился к соревнованиям.

Николай Чепелов, тренер по греко-римской борьбе Пуховичской СДЮШОР:

Максим уже третий раз участвует в первенстве Европы. Сказал: «Третий раз я не упущу». Хотелось бы первое место, но еще все впереди.

Самое главное – не то, что научить физическому, техническому арсеналу, а еще и привить любовь, чтобы он сам чувствовал, была ответственность у него. Тогда и будет результат.

Скоро пуховичских борцов ждет новое испытание. В октябре они будут отстаивать честь страны в турнире на призы заслуженного мастера спорта Владимира Копытова. Соревнования для юношей ежегодно проходят в Гомеле и носят статус международных. Соперниками белорусов будут борцы из России, Украины, Литвы, Латвии и Молдовы.