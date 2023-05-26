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«С холодной головой и горячим сердцем». Как белорусские хоккеисты готовятся к Кубку Будущего?

26 мая 2023 15:12
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к Кубку Будущего, который пройдет на льду «Чижовка-Арены» с 27 по 30 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В состязаниях примут участие сразу два наших коллектива – дружина до 20 лет и команда Беларусь U21.  

«С холодной головой и горячим сердцем». Как белорусские хоккеисты готовятся к Кубку Будущего?-1

Юным хоккеистам предстоит борьба с серьезными оппонентами. В Минск пожалуют сразу два состава молодежной сборной России. Первые поединки будут сыграны 27 мая. А завершится старт 30 мая. В рамках соревнований запланирован и турнир в формате 3х3. Он состоится 29 мая. Учебно-тренировочный сбор вышел на финишную прямую.  

«С холодной головой и горячим сердцем». Как белорусские хоккеисты готовятся к Кубку Будущего?-4

Алексей Фурса, игрок сборной Беларуси по хоккею (U21): 
Мы получили объем работы в тренажерном зале, на льду. Получили задание, как должны играть. Мы должны выходить и показывать то, что нам говорят тренеры. Сегодня у меня первый большой турнир, будет волнительно. Коллектив прекрасный, мне очень нравится атмосфера в команде. Все подбадривают друг друга, даже когда играли двусторонние, было очень здорово. Как коллектив мы сыграли. Мне нравится. 

«С холодной головой и горячим сердцем». Как белорусские хоккеисты готовятся к Кубку Будущего?-7

Матвей Шидловский, игрок сборной Беларуси по хоккею (U20): 
К каждому матчу нужно будет готовиться, подходить с холодной головой и горячим сердцем. Первый матч – с «Россией 20», и мы должны забрать свое. Сил хватает, силы есть, и это только в плюс – сыграть у нас дома, в Минске, за сборную. У тебя герб на груди, и это все, что нужно для победы.  

# Хоккей # Матвей Шидловский # Алексей Фурса # Фотофакт

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