«С холодной головой и горячим сердцем». Как белорусские хоккеисты готовятся к Кубку Будущего?

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к Кубку Будущего, который пройдет на льду «Чижовка-Арены» с 27 по 30 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В состязаниях примут участие сразу два наших коллектива – дружина до 20 лет и команда Беларусь U21.

Юным хоккеистам предстоит борьба с серьезными оппонентами. В Минск пожалуют сразу два состава молодежной сборной России. Первые поединки будут сыграны 27 мая. А завершится старт 30 мая. В рамках соревнований запланирован и турнир в формате 3х3. Он состоится 29 мая. Учебно-тренировочный сбор вышел на финишную прямую.

Алексей Фурса, игрок сборной Беларуси по хоккею (U21):

Мы получили объем работы в тренажерном зале, на льду. Получили задание, как должны играть. Мы должны выходить и показывать то, что нам говорят тренеры. Сегодня у меня первый большой турнир, будет волнительно. Коллектив прекрасный, мне очень нравится атмосфера в команде. Все подбадривают друг друга, даже когда играли двусторонние, было очень здорово. Как коллектив мы сыграли. Мне нравится.