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«Конкуренция достаточно жёсткая». Более 100 стрелков из лука соревнуются на открытом Кубке Беларуси

26 мая 2023 15:02
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Более 100 спортсменов спорят за награды открытого Кубка Беларуси по стрельбе из лука. В Минск приехали сильнейшие атлеты со всей страны, а также гости из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Конкуренция достаточно жёсткая». Более 100 стрелков из лука соревнуются на открытом Кубке Беларуси-1

Программа насыщенная, а борьба яркая и бескомпромиссная. 26 мая определили лучших в командных соревнованиях смешанных пар среди представителей блочного лука. Весь пьедестал достался российским стрелкам. Результат ожидаемый, но белорусские спортсмены готовы еще проявить себя.  

«Конкуренция достаточно жёсткая». Более 100 стрелков из лука соревнуются на открытом Кубке Беларуси-4

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука:  
Конкуренция достаточно жесткая, и нашим спортсменам в некоторых категориях пришлось нелегко. Но надо сказать, что члены белорусской нацкоманды вошли в четверку и поборются за медали. Они как раз таки стараются приложить все усилия, чтобы навязать свою стрельбу, борьбу.  

Турнир весьма представительный. А совместный календарь российских и белорусских лучников позволяет не только укрепить спортивные связи, но и повысить конкуренцию, создать яркую борьбу, которая способствует соревновательному росту и высоким результатам.  

«Конкуренция достаточно жёсткая». Более 100 стрелков из лука соревнуются на открытом Кубке Беларуси-7

Елена Осипова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр (стрельба из лука):  
Я второй раз в Минске, во-первых, город мне очень нравится. Очень красивый, нравится постоянно гулять хотя бы часик, после стартов, спаррингов мы выделяем время с девочками, чтобы куда-нибудь пройтись. Сами старты проходят у нас на великолепной базе. Только положительные эмоции.  

«Конкуренция достаточно жёсткая». Более 100 стрелков из лука соревнуются на открытом Кубке Беларуси-10

В субботу, 27 мая, ожидается насыщенная программа, будет разыграно 7 комплектов наград. А дальше белорусских лучников ожидают два международных старта: в Астане и Санкт-Петербурге. Оба турнира пройдут в июне.  

# Стрельба # Екатерина Тимофеева # Елена Осипова # Фотофакт

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