«Конкуренция достаточно жёсткая». Более 100 стрелков из лука соревнуются на открытом Кубке Беларуси

Более 100 спортсменов спорят за награды открытого Кубка Беларуси по стрельбе из лука. В Минск приехали сильнейшие атлеты со всей страны, а также гости из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программа насыщенная, а борьба яркая и бескомпромиссная. 26 мая определили лучших в командных соревнованиях смешанных пар среди представителей блочного лука. Весь пьедестал достался российским стрелкам. Результат ожидаемый, но белорусские спортсмены готовы еще проявить себя.

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука:

Конкуренция достаточно жесткая, и нашим спортсменам в некоторых категориях пришлось нелегко. Но надо сказать, что члены белорусской нацкоманды вошли в четверку и поборются за медали. Они как раз таки стараются приложить все усилия, чтобы навязать свою стрельбу, борьбу.

Турнир весьма представительный. А совместный календарь российских и белорусских лучников позволяет не только укрепить спортивные связи, но и повысить конкуренцию, создать яркую борьбу, которая способствует соревновательному росту и высоким результатам.