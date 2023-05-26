«Выйдем готовые к турниру». Хоккеисты Беларуси ведут подготовку к Кубку Будущего

Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси продолжает подготовку к Кубку Будущего, который пройдет на льду «Чижовка-Арены» с 27 по 30 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире примут участие две наших команды – сборная до 20 лет и дружина Беларусь U21. Отечественные хоккеисты будут противостоять соперникам из России. Это два состава молодежных сборных России. Первые поединки будут сыграны завтра, 27 мая. Отметим, в рамках соревнований запланирован и турнир в формате 3х3.