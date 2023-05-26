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«Выйдем готовые к турниру». Хоккеисты Беларуси ведут подготовку к Кубку Будущего

26 мая 2023 19:12
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Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси продолжает подготовку к Кубку Будущего, который пройдет на льду «Чижовка-Арены» с 27 по 30 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Выйдем готовые к турниру». Хоккеисты Беларуси ведут подготовку к Кубку Будущего-1

В турнире примут участие две наших команды – сборная до 20 лет и дружина Беларусь U21. Отечественные хоккеисты будут противостоять соперникам из России. Это два состава молодежных сборных России. Первые поединки будут сыграны завтра, 27 мая. Отметим, в рамках соревнований запланирован и турнир в формате 3х3.  

«Выйдем готовые к турниру». Хоккеисты Беларуси ведут подготовку к Кубку Будущего-4

Матвей Шидловский, игрок сборной Беларуси по хоккею (U20):  
Вот осталось денек буквально потренироваться, и мы стартуем. Прошло достаточно времени, что-то впитали, что-то до сих пор впитываем и выйдем готовые к турниру. Что касается матча, то разобрали ошибки. И получили голы в большей части по своим ошибкам. Если мы сыграем правильно, мы выиграем любого соперника.  

# Хоккей Беларуси # Матвей Шидловский # Фотофакт

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