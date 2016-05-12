Дети рисуют спорт, а призёры Олимпиад оценивают — необычный конкурс проходит в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги конкурса детского рисунка «Подружись со спортом». Свои работы прислали более 300 тысяч юных художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью кистей и красок, карандашей и мела дети изобразили свое видение спорта. Сегодня на суд жюри были представлены работы уже 70 финалистов от каждой области и Минска.

Именитые белорусские спортсмены выбрали две тройки сильнейших в двух возрастных группах.

Карандаши, лист бумаги и только яркие цвета. Этому хобби 11-летнего Тимофея вот уже шесть лет. Рисовать учился сам. Теперь о своем художественном взгляде юный и талантливый рассказывает в рамках конкурсов. Есть уже и планы на будущее.

Тимофей Савко, участник Республиканского спортивно-художественного конкурса:

Хотелось бы когда-нибудь стать учителем рисования

И таких искренних и по-детски непосредственных рисунков, как у Тимофея, в этом году организаторы получили примерно 290 тысяч. Охват без преувеличения республиканский. А ведь еще несколько лет назад участников было в десятки раз меньше.

Взглянуть на спорт глазами юных и талантливых сегодня смогли те, кто уже завоевал далеко не одну медаль. Именитые спортсмены: биатлонистки, гимнастка, баскетболист и гандболист — технику оценили, но и драйв спортивный тоже почувствовали.

Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года по художественной гимнастике:

Есть картины, которые хорошо нарисованы – и техника рисунка очень интересная, есть смысл, есть какая-то энергия

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года по биатлону:

Некоторые рисунки вызывали у всех настолько положительные эмоции, что их не могли не выбрать. Хотя, может быть, конечно, были какие-то рисунки, которые более технично нарисованы

За свою спортивную карьеру он обошел далеко не одного соперника, а сегодня, один из самых известных белорусских баскетболистов как и все, в замешательстве.

Выбрать лучшего из лучших — задача сродни меткому броску в кольцо команды-соперника, - смеется Александр Куль. Вот только от решения зависит не собственная победа, а призовые места юных Малевичей, Рембрандтов и Пикассо.

Александр Куль, экс-центровой сборной Республики Беларусь по баскетболу:

То, как много дети рисуют спорт отражает то, насколько спорт популярен в стране.

Кто-то изобразил свою семью, кто-то — любимые виды спорта и именитых спортсменов. Только изображений всеми любимой Дарьи Домрачевой на первом этапе конкурса было несколько десятков. Сегодня из 70 финалистов жюри выбрало две тройки сильнейших. Оценивало и стиль выполнения, и сюжет, и даже эмоции, которыми заряжают рисунки.

Ксения Валаханович, помощник председателя Президентского спортивного клуба, организатор Республиканского спортивно-художественного конкурса:

Некоторые регионы подавали заявки о том, что 100%-ное участие школ в определенных регионах

Призы и медали победители получат уже в конце мая, когда все участники соберутся вместе на республиканский финал.