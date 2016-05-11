ФК «Мидлсбро» спустя 7 лет возвращается в премьер-лигу, сыграв в напряженном матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» в заключительном туре «Чемпионшип» на арене «Риверсайд».

Обе стороны начали матч, зная, что победа позволит им присоединиться к ФК «Бернли» в Премьер-лиге в следующем сезоне. Эта ничья позволила «Мидлсбро» сохранить второе место и принять участие в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Гол Кристиана Стуани, штрафной удар Гастона Рамиреса позволили им лидировать в первом тайме.

Штрафной удар Дейла Стивенса компенсировал счет. «Брайтон энд Хоув Альбион» начал второй тайм достаточно уверенно. Но Дейл Стивенс был удален за оскорбления Гастона Рамиреса, и «Мидлсбро» получил преимущество, а также шанс сохранить счет до конца игры.

Заключительный матч сезона на арене «Риверсайд» состоялся в холодный мрачный день, но зрителей уже не волновала погода, так как матч прошел вничью и все были под впечатлением от увиденного.

«Мидлсбро» начал счет благодаря Кристиану Стуани. Один из лучших уругвайский игроков команды Гастон Рамирес был заменен из-за серьезной травмы ноги.

Кристиан Стуани мог забить 3 мяча, но ударил с полулета, забив гол, и упустил хороший шанс забить еще два.

«Брайтон энд Хоув Альбион» в первые 45 минут старались показать угрозу, но нападающий Берам Кайал играл достаточно спокойно, кроме этого игроки на передней линии «Мидлсбро» были хорошо выстроены.

Зрители матча рассчитывали на большее после перерыва, и Дейл Стивенс обнадежил их до того, как был удален с поля за грубые оскорбления в сторону Гастона Рамиреса.

«Мидлсбро» нахватало собранности во время игры без своего нападающего. «Брайтон энд Хоув Альбион», жаждущий забить гол, создавал напряжение, но Бен Гибсон и Джордж Фрэнд поспособствовали внезапному изменению игры.

Альберт Адома передал мяч Дэвиду Стокдейлу, чтобы тот забил гол, но этого не случилось, так как судья просвистел и матч закончился. Зрители почувствовали облегчение после матча, который закончился вничью.

Решение председателя совета директоров ФК «Мидлсбро» Стива Гибсона вкладывать деньги в футбольных игроков, которых тренирует Айтор Каранк, было оправданным, так как Кристиан Стуани и Гастен Рамирес стали одними из лучших в команде.

30 лет назад Стив Гибсон помог ФК «Мидлсбро» продвинуться и улучшить свои результаты, что поспособствовало большой поддержке клуба фанатами.

Он проконтролировал победу клуба на Кубке лиги 2004 года в Кардиффе, а также в 2006 году их выход в финалисты на кубке УЕФА.

Деньги, которые получит «Мидлсбро» в Премьер-лиге, минимум £170 миллионов, в большой степени помогут клубу, который столкнулся с трудностями в экономическом плане.

Однако у «Брайтон энд Хоув Альбион» есть еще один шанс выиграть «Шеффилд» в плей-офф, пускай и без Дейла Стивенса, который получил красную карточку и был отстранен от игр на некоторое время.

Три сезона назад «Брайтон энд Хоув Альбион» проиграл «Кристал Пэлас», а также «Дерби Каунти» в плей-офф.

Третий раз им должно повезти, чтобы закончилось их 33-летние отсутствие в высшем дивизионе.