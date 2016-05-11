Женская Cуперлига: останется ли «большая тройка» на вершине успеха?

В то время, как «Лестер Сити» и «Тоттенхэм» остаются наравне в этом сезоне Премьер-лиги, в женской Суперлиге происходит все наоборот.

В 2015 году «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал Ледис» составили тройку лидеров Первой женской Суперлиги (WSL 1) плюс выиграли все отечественные соревнования Кубка 2013 года. В воскресенье все три клуба достигли женского полуфинала Кубка Англии.

Не так давно «Вулхэм», «Чарльтон», «Атлетик и Кройдон Комон» были в числе тех, кто регулярно боролся за престижные призы в женском футболе.

Но по мере того, как развиваются игры, продолжится ли эпоха доминирования «большой тройки»?

Женская футбольная ассоциация (WSL) стала популярнее. Явная диспропорция видна в количестве фанатов, которые поддерживают каждый клуб в социальных сетях.

В Facebook, например, официальная страница ФК «Арсенал Ледис» может похвастаться ошеломляющим количеством «лайков» – 4 667 028, по сравнению с «Рединг», у которых всего лишь 2 480.

Саймон Чедвик, преподаватель спортивного предпринимательства в университете «Солфорд»:

Бренды любят «Арсенал Ледис», «Челси» и «Манчестер Сити» и служат точкой взаимодействия фанатов и спорта.

Женский футбол набирает популярность, при этом брединг очень важен. Этот маркетинговый ход не должен уходить на второй план. Знаменитые футбольные клубы могут использовать бренды, например, при продаже билетов, тем самым привлекая спонсоров.

«Арсенал Ледис» 13 раз становился чемпионом Англии и наслаждался своим успехов многие десятилетия. «Челси» и «Манчестер Сити» пришли к такому успеху совсем недавно.

2013 год – последний год, в котором «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» проиграли кому-то кроме как в матчах между собой в Кубке Англии.

В лиге поощряют футбольные клубы для стимулирования их успехов, но у каждого клуба свой уровень возможностей и определенный багаж знаний.

Педро Мартинез Лоза, руководитель женского ФК «Арсенал Ледис»:

В 90-минутной игре вы не можете гарантировать успех своей команды, даже если вы обладаете лучшими возможностями. Из моего опыта я знаю, что игроки хотят только две вещи – это совершенствоваться в том, что они делают, и побеждать. Мы предлагаем спортсменам профессиональную среду, в которой у игроков есть возможность играть и восстанавливаться.

Это предложение привлекает в команду новых талантливых спортсменок, уже этой зимой «Арсенал Ледис» пытался убедить одну из лучших игроков Фару Уильямс, а также футболистку года, нападающую Асисат Ошоал присоединиться к их футбольному клубу. С «Челси» подписала контракт нападающая Карен Карни. А с «Манчестер Сити» талантливая футболистка из Швеции Косоваре Аслани и шотландская футболистка Джейн Росс. Другие клубы из Женской футбольной ассоциации (WSL) тоже пытались привлечь сильных игроков в свои команды. Поэтому большинство талантливых футболисток играют в «большой тройке».

Саймон Чедвик, преподаватель спортивного предпринимательства в университете «Солфорд»:

Такие известные имена, как «Челси» очень мощны. Бренды-спонсоры, работающие с известными футбольными клубами, привлекают к себе лучших спортсменов.

Средняя посещаемость матчей Женской футбольной ассоциации (WSL) в прошлом сезоне составила 1076 человек. Это говорит об увеличение посещаемости на 48% по сравнению с 2014 годом. Этому увеличение в значительной степени поспособствовали болельщики на стадионе «Academy». Среднее количество людей на стадионе составило 1500 человек, а в октябре 2710 болельщиков пришли посмотреть на матч «Челси» с «Сандерланд» на стадионе «Стэдиум oф Лaйт».

Достигнуть таких цифр для, например, «Бристоль Сити» сложно, так как эта команда столкнулась с клубами, бюджет которых превышает бюджет «Бристоль Сити» в несколько раз. На сегодняшний день «Бристоль Сити» не входит в число лучших. Но есть и другие английские женские футбольные клубы, которые продолжают играть в высшем дивизионе.

«Донкастер Роверс Беллес» уникален. Футбольный клуб шесть раз выиграл женский Кубок Англии. Но как им выжить в этой новой футбольной эре среди таких успешных футбольных клубов?

Фэй Лиго, руководитель команды «Донкастер Роверс Беллес»:

Мы очень стимулируем женщин, предлагая им поучаствовать в наставнических и тренерских программах.

Женский футбольный клуб «Донкастер Роверс Беллес» был очень силен. Люди, которые не сильно увлекаются футболом, когда они задумываются о женском футболе, им в голову приходит именно команда «Донкастер Роверс Беллес». Но сможет ли «Донкастер Роверс Беллес» обрести былую славу? В каждом сезоне мы можем наблюдать, как все обновляется.

Саймон Чедвик, преподаватель спортивного предпринимательства в университете «Солфорд»:

В Японии и Германии женский футбол развит в наибольшей степени.

Насколько существующие названия команд, сдерживают или затрудняют дальнейшее развитие женского футбола? В какой-то момент в будущем станет необходимым для женских футбольных клубов развивать свою собственную символику.

В настоящее время «Манчестер Сити» привлекает больше людей на свои матчи, чем «Уайтеншо Биарс», но может ли все поменяться в будущем? В ближайшем будущем английские футбольные клубы должны продолжить закреплять свои успехи в еврокубках, так как французские и немецкие футбольные клубы продолжают лидировать в Лиге чемпионов среди женщин.

Педро Мартинез Лоза, руководитель женского ФК «Арсенал»:

Могут ли английские женские футбольные клубы когда-либо стать уважаемыми за то, чего они добились? Я считаю, что это вопрос времени.