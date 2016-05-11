Прямой эфир

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Словакии на чемпионате мира — 4:2

11 мая 2016 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Есть первая победа! Сборная Беларуси по хоккею впервые добилась успеха на проходящем в России чемпионате мира. В матче четвертого тура наша национальная команда выиграла у словаков. Причем еще в начале третьего периода белорусские хоккеисты уступали в счете с разницей в две шайбы.

Интригу вернул Готовец. Вскоре Гаврус сравнял счет. Затем Степанов вывел наших хоккеистов вперед, а подвел итог Лингле. 4:2 — волевая победа белорусов.

Следующую игру на турнире наши парни проведут в пятницу 13 мая против немцев, сообщили в программе СТВ-Спорт.

# Чемпионат мира по хоккею

Другие новости рубрики

Все новости
Женская Cуперлига: останется ли «большая тройка» на вершине успеха?
11 мая 2016 11:53

Женская Cуперлига: останется ли «большая тройка» на вершине успеха?

ФК «Мидлсбро» спустя 7 лет вернулся в Премьер-лигу Англии
11 мая 2016 06:43

ФК «Мидлсбро» спустя 7 лет вернулся в Премьер-лигу Англии

Почему нигерийский спорт погряз в скандалах, а атлеты стремятся менять гражданство
10 мая 2016 15:24

Почему нигерийский спорт погряз в скандалах, а атлеты стремятся менять гражданство