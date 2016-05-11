Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Словакии на чемпионате мира — 4:2

Новости Беларуси. Есть первая победа! Сборная Беларуси по хоккею впервые добилась успеха на проходящем в России чемпионате мира. В матче четвертого тура наша национальная команда выиграла у словаков. Причем еще в начале третьего периода белорусские хоккеисты уступали в счете с разницей в две шайбы.

Интригу вернул Готовец. Вскоре Гаврус сравнял счет. Затем Степанов вывел наших хоккеистов вперед, а подвел итог Лингле. 4:2 — волевая победа белорусов.

Следующую игру на турнире наши парни проведут в пятницу 13 мая против немцев, сообщили в программе СТВ-Спорт.