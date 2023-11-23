Юлия Готовко вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии

В поединке 1/8 финала наша спортсменка выиграла у хозяйки кортов Анастасии Аббагнато со счетом 6:4, 6:4. И в четвертьфинале встретилась с представительницей Великобритании Амарни Бэнкс. Готовко выиграла первый сет – 6:1. Во второй партии при счете 4:1 в пользу Юлии ее соперница приняла решение завершить борьбу. Таким образом, белорусская теннисистка вышла в полуфинал турнира, где сыграет с немкой Моной Бартель.