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Юлия Готовко вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии

23 ноября 2023 19:34
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Белоруска Юлия Готовко вышла в полуфинал теннисного турнира, который проходит в итальянском Ортизеи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Готовко вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии-1

В поединке 1/8 финала наша спортсменка выиграла у хозяйки кортов Анастасии Аббагнато со счетом 6:4, 6:4. И в четвертьфинале встретилась с представительницей Великобритании Амарни Бэнкс. Готовко выиграла первый сет – 6:1. Во второй партии при счете 4:1 в пользу Юлии ее соперница приняла решение завершить борьбу. Таким образом, белорусская теннисистка вышла в полуфинал турнира, где сыграет с немкой Моной Бартель.

# Теннис # Юлия Готовко # Фотофакт

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