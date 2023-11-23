Волейболистки «Минчанки-2» проиграли «Локомотиву» в матче Молодёжной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» провели третий матч второго тура Молодежной лиги России. До этого поединка на счету нашей команды была одна победа и одно поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг, 23 ноября, белорусская дружина во второй раз в рамках тура встретилась с «Локомотивом». Однако совладать с командой из Калининградской области подопечным Василия Курдюка вновь не удалось. «Минчанка-2» не смогла взять ни одной партии у своего соперника и потерпела поражение 0:3 – 21:25, 18:25, 23:25. В пятницу белорусские волейболистки сыграют с «Ленинградкой-2».