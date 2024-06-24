Поединок Италии и Хорватии в прямом эфире! Смотрите трансляцию Евро на СТВ

На чемпионате Европы по футболу сегодня, 24 июня, будут сыграны два матча. Оба они не лишены интриги. В зависимости от исхода дуэлей команды узнают окончательные места в группе «Б», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На чемпионате Европы по футболу сегодня, 24 июня, будут сыграны два матча. Оба они не лишены интриги. В зависимости от исхода дуэлей команды узнают окончательные места в группе «Б», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашему зрителю в прямом эфире мы предложим битву сборных Италии и Хорватии. Перед заключительным туром сложилась интересная ситуация. На вторую прямую путевку в плей-офф претендуют сразу три дружины. К вышеупомпянутым коллективам нужно приплюсовать албанцев. Испанцы уже точно в одной восьмой финала. Но больше остальных шансов на продолжение борьбы имеют представители Италии, которым достаточно расписать ничью. Причем желательно результативную. При любых других исходах нужно будет дожидаться результатов обоих матчей.
Заключительные поединки пройдут одновременно. А выездная студия СТВ начнет работу раньше. Эксперты обсудят возможные варианты развития событий. Далее стартует игра.
Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.