Прямой эфир

Поединок Италии и Хорватии в прямом эфире! Смотрите трансляцию Евро на СТВ

24 июня 2024 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На чемпионате Европы по футболу сегодня, 24 июня, будут сыграны два матча. Оба они не лишены интриги. В зависимости от исхода дуэлей команды узнают окончательные места в группе «Б», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поединок Италии и Хорватии в прямом эфире! Смотрите трансляцию Евро на СТВ-1

Нашему зрителю в прямом эфире мы предложим битву сборных Италии и Хорватии. Перед заключительным туром сложилась интересная ситуация. На вторую прямую путевку в плей-офф претендуют сразу три дружины. К вышеупомпянутым коллективам нужно приплюсовать албанцев. Испанцы уже точно в одной восьмой финала. Но больше остальных шансов на продолжение борьбы имеют представители Италии, которым достаточно расписать ничью. Причем желательно результативную. При любых других исходах нужно будет дожидаться результатов обоих матчей.

Поединок Италии и Хорватии в прямом эфире! Смотрите трансляцию Евро на СТВ-4

Заключительные поединки пройдут одновременно. А выездная студия СТВ начнет работу раньше. Эксперты обсудят возможные варианты развития событий. Далее стартует игра.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Игры стран БРИКС завершились! Пообщались с белорусами – победителями турнира
23 июня 2024 19:08

Игры стран БРИКС завершились! Пообщались с белорусами – победителями турнира

Белорусские атлеты завоевали 247 медалей на Играх БРИКС в Казани
23 июня 2024 18:08

Белорусские атлеты завоевали 247 медалей на Играх БРИКС в Казани

Скучно точно не будет! Поединок Швейцарии и Германии на Евро – смотрите прямую трансляцию матча на СТВ
23 июня 2024 10:03

Скучно точно не будет! Поединок Швейцарии и Германии на Евро – смотрите прямую трансляцию матча на СТВ