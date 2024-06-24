Поединок Италии и Хорватии в прямом эфире! Смотрите трансляцию Евро на СТВ

На чемпионате Европы по футболу сегодня, 24 июня, будут сыграны два матча. Оба они не лишены интриги. В зависимости от исхода дуэлей команды узнают окончательные места в группе «Б», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашему зрителю в прямом эфире мы предложим битву сборных Италии и Хорватии. Перед заключительным туром сложилась интересная ситуация. На вторую прямую путевку в плей-офф претендуют сразу три дружины. К вышеупомпянутым коллективам нужно приплюсовать албанцев. Испанцы уже точно в одной восьмой финала. Но больше остальных шансов на продолжение борьбы имеют представители Италии, которым достаточно расписать ничью. Причем желательно результативную. При любых других исходах нужно будет дожидаться результатов обоих матчей.