Прямой эфир

Денис Лазавик идёт на 12-м месте чемпионата мира по рапиду

28 декабря 2024 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На чемпионате мира по рапиду позади второй соревновательный день. В общей сложности спортсмены провели 9 туров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш интеллектуал Денис Лазавик идет на 12-м месте, имея в активе 6,5 очков. Позади остаются такие международные гроссмейстеры, как Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Хикару Накамура, Ализе Феруджа и многие другие. Что касается второго нашего представителя, то Максим Царук заметно отстает, располагаясь в начале второй сотни. Всего в заявочных протоколах фамилии 180 человек.

# Шахматы

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» набирает очки в КХЛ
28 декабря 2024 12:00

Минское «Динамо» набирает очки в КХЛ

Стали известны даты и состав участников «Кубка развития – 2025»
27 декабря 2024 20:07

Стали известны даты и состав участников «Кубка развития – 2025»

Белорусские конькобежцы стали призёрами Кубка Содружества
27 декабря 2024 17:58

Белорусские конькобежцы стали призёрами Кубка Содружества