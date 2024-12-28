Денис Лазавик идёт на 12-м месте чемпионата мира по рапиду

На чемпионате мира по рапиду позади второй соревновательный день. В общей сложности спортсмены провели 9 туров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш интеллектуал Денис Лазавик идет на 12-м месте, имея в активе 6,5 очков. Позади остаются такие международные гроссмейстеры, как Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Хикару Накамура, Ализе Феруджа и многие другие. Что касается второго нашего представителя, то Максим Царук заметно отстает, располагаясь в начале второй сотни. Всего в заявочных протоколах фамилии 180 человек.