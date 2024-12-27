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Стали известны даты и состав участников «Кубка развития – 2025»

27 декабря 2024 20:07
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Международный юношеский турнир по футболу «Кубок развития – 2025» пройдет в Минске с 15 по 21 февраля 2025 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны даты и состав участников «Кубка развития – 2025»-1

В розыгрыше помимо сборной Беларуси, составленной из исполнителей до 17 лет примут участие команды Ирана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, России и Бразилии. В минувшем сезоне, напомним, сборная Беларуси переиграла в финале сверстников из России – 2:1. Эти традиционные соревнования – серьезный международный опыт для любого молодого игрока. Такие турниры дают юным футболистам возможность развивать навыки и совершенствовать свое мастерство.

# Футбол

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