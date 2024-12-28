Минское «Динамо» набирает очки в КХЛ

Минское «Динамо» минимальное обыграло московских одноклубников в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова продолжают отнимать очки у команд, которые располагаются в турнирной таблице выше. Счет был открыт только в середине третьего периода. Отличился Роб Хэмилтон. В генеральной классификации «Динамо» остается на седьмой позиции.

Однако оно приблизилось к лидирующей группе и одновременно оторвалось от преследователей. Заключительный поединок 2024-го белорусы проведут с Локомотивом.

Удачно сегодня выступило и «Динамо», играющее в КХЛ в формате 3х3. Соотечественники провели две встречи. В обеих одержаны виктории. Вначале «зубры» перебросали «Салават Юлаев» – 6:4. А затем не устоял «Авангард» – 5:2. Данный успех стал первым со старта чемпионата.