Белорусские конькобежцы стали призёрами Кубка Содружества

Соревновательную программу 27 декабря открыл забег на 500 метров. У мужчин лидер нашей команды Игнат Головатюк показал второе время – 35 секунд и 12 сотых. Уступив россиянину Тимуру Карамову лишь долю секунды. Что касается женщин, то свой высокий уровень на аналогичной дистанции подтвердили сразу две белоруски: Анна Доморацкая завоевала серебро, бронзовый результат продемонстрировала Екатерина Гагиева, которая затем стала лучшей на отрезке в 1,5 километра. На этой же дистанции у мужчин у Егора Домароцкого – бронза.

Игнат Головатюк, призер «Кубка Содружества» по конькобежному спорту: Конкуренция самая серьезная. Все лучшие со сборной России приехали. Все бегут в сильнейших парах. Интересно и зрелищно. Прежде всего, это набраться опыта в таких стартах международных, потому что скоро допуск нас на международную арену. Все-таки мы отсутствовали три года. Это хороший опыт, чтобы адаптироваться к тем стартам.

Мария Сырная, победительница «Кубка Содружества» по конькобежному спорту (среди юниоров):

Это мой первый большой опыт. Так как у нас сейчас санкции, то мы, к сожалению, не попали на Кубки мира. В Минске лед вообще отличный. Мы готовимся к России, это главный старт и мы к нему ведем подготовку.

28 декабря спортсмены разыграют медали в командном спринте, а также на отдельных дистанциях. Завершится турнир в воскресенье масс-стартами и гала-забегами.