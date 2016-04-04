«День за приготовлением блюд»: отстраненная из-за допингового скандала Мария Шарапова – о своих выходных

Новости России. Российская теннисистка Мария Шарапова, оказывается, любит готовить. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.
Мария Шарапова (запись в Instagram):
Решила провести воскресный день за приготовлением блюд по рецептам из кулинарной книги.
Времени на кулинарные шедевры у Марии теперь предостаточно. Увы. С 12 марта этого года теннисистка отстранена от участия в соревнованиях из-за допингового скандала.
Шокирующая новость была обнародована лично Шараповой на специально созванной пресс-конференции.
Препарат милдронат был выявлен в допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии. Запрещенный с 1 января 2016 года препарат Марии выписал доктор. Она принимала его на протяжении 10 лет и просто не заметила, что милдронат внесли в черный список.
Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства,
в худшем случае спортсменке грозит дисквалификация на 4 года.
Мария Шарапова (запись в Facebook):
Я очень хочу вернуться на корт, снова играть, и я надеюсь, у меня будет шанс.
Как отреагировал теннисный мир на допинговый скандал с участием Шараповой? Здесь подробности.