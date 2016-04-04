«День за приготовлением блюд»: отстраненная из-за допингового скандала Мария Шарапова – о своих выходных

Мария Шарапова (запись в Instagram): Решила провести воскресный день за приготовлением блюд по рецептам из кулинарной книги.

Новости России. Российская теннисистка Мария Шарапова, оказывается, любит готовить. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Времени на кулинарные шедевры у Марии теперь предостаточно. Увы. С 12 марта этого года теннисистка отстранена от участия в соревнованиях из-за допингового скандала.

Шокирующая новость была обнародована лично Шараповой на специально созванной пресс-конференции.

Препарат милдронат был выявлен в допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии. Запрещенный с 1 января 2016 года препарат Марии выписал доктор. Она принимала его на протяжении 10 лет и просто не заметила, что милдронат внесли в черный список.

Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства,