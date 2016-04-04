Прямой эфир

«День за приготовлением блюд»: отстраненная из-за допингового скандала Мария Шарапова – о своих выходных

04 апреля 2016 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Российская теннисистка Мария Шарапова, оказывается, любит готовить. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Мария Шарапова (запись в Instagram):
Решила провести воскресный день за приготовлением блюд по рецептам из кулинарной книги.

«День за приготовлением блюд»: отстраненная из-за допингового скандала Мария Шарапова – о своих выходных -1

Времени на кулинарные шедевры у Марии теперь предостаточно. Увы. С 12 марта этого года теннисистка отстранена от участия в соревнованиях из-за допингового скандала.

Шокирующая новость была обнародована лично Шараповой на специально созванной пресс-конференции.

Препарат милдронат был выявлен в допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии. Запрещенный с 1 января 2016 года препарат Марии выписал доктор. Она принимала его на протяжении 10 лет и просто не заметила, что милдронат внесли в черный список. 

Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства,

в худшем случае спортсменке грозит дисквалификация на 4 года.

«День за приготовлением блюд»: отстраненная из-за допингового скандала Мария Шарапова – о своих выходных -4

Мария Шарапова (запись в Facebook): 
Я очень хочу вернуться на корт, снова играть, и я надеюсь, у меня будет шанс.

Как отреагировал теннисный мир на допинговый скандал с участием Шараповой? Здесь подробности.

# Теннис # Фотофакт # Мария Шарапова

Другие новости рубрики

Все новости
БК «Цмоки-Минск» в очередном туре Единой лиги ВТБ в упорной борьбе уступил московскому ЦСКА
04 апреля 2016 11:03

БК «Цмоки-Минск» в очередном туре Единой лиги ВТБ в упорной борьбе уступил московскому ЦСКА

Навка и Хоркина показали форму сборной России на ОИ-2016
03 апреля 2016 16:45

Навка и Хоркина показали форму сборной России на ОИ-2016

Умер основатель великой футбольной династии «Милана» Чезаре Мальдини
03 апреля 2016 16:21

Умер основатель великой футбольной династии «Милана» Чезаре Мальдини