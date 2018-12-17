С этих турниров начинали Соболенко и Саснович. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске

Новости Беларуси. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в трех возрастных категориях – до 12, 14 и 16 лет.
Юные спортсмены ведут борьбу не только за звание сильнейших, но и за право попасть в команды, которые сыграют в 2019 году в финальных раундах отбора Кубков Европы.
В регламенте отечественного турнира отсутствует квалификация. Юные теннисисты начали состязания с основного раунда. 23 декабря определятся победители в одиночных разрядах, а днем ранее мы узнаем лучшие пары.
Дарья Куренчанина, организатор турнира:
С этих турниров начинали все игроки, которые сейчас представляют Беларусь на мировом уровне: такие как Саша Саснович, Арина Соболенко, Андрей Василевский, Лида Морозова. Поэтому, можно сказать, это начальная стадия для каждого игрока. И с детского возраста это для них очень важно.
В феврале в Беларуси в Минске будут проводится Кубки Европы, и девушки будут представлять команду.
Напомним, что первенство проходит на кортах трех столичных школ.