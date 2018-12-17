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С этих турниров начинали Соболенко и Саснович. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске

17 декабря 2018 19:24
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Новости Беларуси. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в трех возрастных категориях – до 12, 14 и 16 лет.

Юные спортсмены ведут борьбу не только за звание сильнейших, но и за право попасть в команды, которые сыграют в 2019 году в финальных раундах отбора Кубков Европы.

С этих турниров начинали Соболенко и Саснович. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске-1

В регламенте отечественного турнира отсутствует квалификация. Юные теннисисты начали состязания с основного раунда. 23 декабря определятся победители в одиночных разрядах, а днем ранее мы узнаем лучшие пары.

С этих турниров начинали Соболенко и Саснович. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске-4

С этих турниров начинали Соболенко и Саснович. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске-6

Дарья Куренчанина, организатор турнира:
С этих турниров начинали все игроки, которые сейчас представляют Беларусь на мировом уровне: такие как Саша Саснович, Арина Соболенко, Андрей Василевский, Лида Морозова. Поэтому, можно сказать, это начальная стадия для каждого игрока. И с детского возраста это для них очень важно.

В феврале в Беларуси в Минске будут проводится Кубки Европы, и девушки будут представлять команду.

Напомним, что первенство проходит на кортах трех столичных школ.

С этих турниров начинали Соболенко и Саснович. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске-9

# Теннис # Дарья Куренчанина # Фотофакт

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