С этих турниров начинали Соболенко и Саснович. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске

Новости Беларуси. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в трех возрастных категориях – до 12, 14 и 16 лет.

Юные спортсмены ведут борьбу не только за звание сильнейших, но и за право попасть в команды, которые сыграют в 2019 году в финальных раундах отбора Кубков Европы.