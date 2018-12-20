«Динамо» вырвало победу у «Слована» в матче КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» приняли гостей из братиславского «Слована», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для обеих команд этот чемпионат складывается не лучшим образом. Перед игрой «Динамо» занимало десятое, а «Слован» – двенадцатое место в западной конференции. При этом в турнирной таблице их разделяло всего одно очко. В пассиве клуба из Братиславы 11 кряду поражений. Последние результаты «Динамо» были чуть лучше: 7 проигрышей в девяти встречах. Ранее в этом сезоне команды еще не встречались.