«Динамо» вырвало победу у «Слована» в матче КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» приняли гостей из братиславского «Слована», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» приняли гостей из братиславского «Слована», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для обеих команд этот чемпионат складывается не лучшим образом. Перед игрой «Динамо» занимало десятое, а «Слован» – двенадцатое место в западной конференции. При этом в турнирной таблице их разделяло всего одно очко. В пассиве клуба из Братиславы 11 кряду поражений. Последние результаты «Динамо» были чуть лучше: 7 проигрышей в девяти встречах. Ранее в этом сезоне команды еще не встречались.
В противостоянии 20 декабря белорусы буквально вырвали победу у словацкой команды. Не смотря на не самое удачное начало – удаление Алексея Терещенко на 8-ой минуте и реализованное «Слованом» большинство 1:0 – «зубры» собрались и сумели сразу сравнять счет (Лисовец), а затем и вырваться вперед (Пулккинен). Итоговый счет 2:1 в пользу минского клуба. Для «Динамо» это вторая подряд победа, а у «Слована» в пассиве теперь уже 12 кряду поражений.
Домашнюю серию игр «Динамо» завершит в понедельник 24 декабря встречей с казанским «Ак Барсом».