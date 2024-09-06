Дедков и Петрушко завершили борьбу в открытом чемпионате России по пляжному волейболу

Хотя предматчевый расклад был как раз на стороне соотечественников. Тандем из Нового Уренгоя, Сабаев и Крамаренко, не казался вовсе неприступной стеной. Первый сет это подтвердил – 21:15. Казалось, проблем и дальше возникнуть не должно. Только вот россияне имели другое мнение. Во второй партии уже они чаще набирали очки. Итог – 21:17. В заключительном отрезке завязалась самая что ни на есть конкурентная борьба. Увы, но фортуна была не на нашей стороне. 15:13 – побеждают северные пляжные волейболисты.