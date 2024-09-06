Прямой эфир

Дедков и Петрушко завершили борьбу в открытом чемпионате России по пляжному волейболу

06 сентября 2024 20:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Дедков и Павел Петрушко непривычно рано завершили участие в финальном туре чемпионата России по пляжному волейболу. Наши парни не смогли преодолеть одну восьмую финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дедков и Петрушко завершили борьбу в открытом чемпионате России по пляжному волейболу-1

Хотя предматчевый расклад был как раз на стороне соотечественников. Тандем из Нового Уренгоя, Сабаев и Крамаренко, не казался вовсе неприступной стеной. Первый сет это подтвердил – 21:15. Казалось, проблем и дальше возникнуть не должно. Только вот россияне имели другое мнение. Во второй партии уже они чаще набирали очки. Итог – 21:17. В заключительном отрезке завязалась самая что ни на есть конкурентная борьба. Увы, но фортуна была не на нашей стороне. 15:13 – побеждают северные пляжные волейболисты.

# Александр Дедков # Павел Петрушко

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» подписало вратаря Андрея Тихомирова
06 сентября 2024 20:14

Минское «Динамо» подписало вратаря Андрея Тихомирова

Арина Соболенко в финале US Open сыграет с Джессикой Пегулой
06 сентября 2024 20:10

Арина Соболенко в финале US Open сыграет с Джессикой Пегулой

Определились победители республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
06 сентября 2024 20:09

Определились победители республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»