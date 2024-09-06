Минское «Динамо» подписало вратаря Андрея Тихомирова

Усиление вратарской позиции. Минское хоккейное «Динамо» подписало новичка. Им стал Андрей Тихомиров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Усиление вратарской позиции. Минское хоккейное «Динамо» подписало новичка. Им стал Андрей Тихомиров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соглашение рассчитано на один год. В прошлом сезоне кипер защищал цвета «Нефтехимика». Он провел 14 матчей. Коэффициент надежности – 2 с половиной. Процент отраженных бросков – 91,8. В лиге страж ворот вовсе не новичок. За плечами уже 8 лет. Также он играл за нижегородское «Торпедо».