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Минское «Динамо» подписало вратаря Андрея Тихомирова

06 сентября 2024 20:14
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Усиление вратарской позиции. Минское хоккейное «Динамо» подписало новичка. Им стал Андрей Тихомиров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» подписало вратаря Андрея Тихомирова-1

Соглашение рассчитано на один год. В прошлом сезоне кипер защищал цвета «Нефтехимика». Он провел 14 матчей. Коэффициент надежности – 2 с половиной. Процент отраженных бросков – 91,8. В лиге страж ворот вовсе не новичок. За плечами уже 8 лет. Также он играл за нижегородское «Торпедо».

# Андрей Тихомиров # Хоккей Беларуси

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