Минское «Динамо» подписало вратаря Андрея Тихомирова

Соглашение рассчитано на один год. В прошлом сезоне кипер защищал цвета «Нефтехимика». Он провел 14 матчей. Коэффициент надежности – 2 с половиной. Процент отраженных бросков – 91,8. В лиге страж ворот вовсе не новичок. За плечами уже 8 лет. Также он играл за нижегородское «Торпедо».