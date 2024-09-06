Арина Соболенко в финале US Open сыграет с Джессикой Пегулой

Ее не остановить! Арина Соболенко вышла в финал открытого чемпионата США по теннису. В поединке одной второй белоруска не оставила шансов американке Эмме Наварро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на оглушительную поддержку местной публики, именно землячка задавала тон в противостоянии. Фаворитка действовала быстрее и точнее. Особенно в ключевые моменты. Единственный минус – не летела первая подача. Процент составил только 68. Дебютный отрезок завершился со счетом 6:3. А во втором девушки доигрались до тайбрейка. Соболенко была значительно сильнее 7:2.

Арина Соболенко, финалистка турнира:

Я очень много работала над своим настроем на матч. Я думаю, что я действительно добилась огромного прогресса в плане спокойствия в решающие моменты. Даже если у меня дела идут не очень хорошо, я все равно продолжаю поступать правильно и сохраняю контроль. Я на самом деле очень горжусь собой, что смогла достичь точки, когда контролирую свои эмоции.

В титульном матче Соболенко сразится с Джессикой Пегулой. Той самой, которая в четвертьфинале отправила отдыхать сильнейшую ракетку планеты Игу Швентек из Польши. Ранее турнирные пути теннисисток пересекались 7 раз. В пяти случаях сильнее была наша спортсменка.