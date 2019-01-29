Дебютанты и профессионалы: второй этап трековых автогонок «Горячий лёд» прошёл в Минске

Правда, культовый стадион «Заря» проводит свои последние зимние соревнования. Уже в конце лета новым домом для гонщиков станут Стайки.

Новости Беларуси. В Минске прошел второй этап трековых автогонок «Горячий лед». Этот турнир традиционно знаменует собой старт нового сезона у гонщиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего в автогонках участвовали четыре класса автомобилей. По сравнению со стартовым этапом, ко второму добавилось еще больше любителей экстремального вождения. В соревновательный процесс вернулся победитель «Рождественских гонок-2018» Виталий Мурылев. Также дебютировали другие гонщики. Кстати, наравне с опытными водителями соревнуются и подростки. Самому младшему участнику всего 12 лет.

Анатолий Шевченко, организатор соревнований:

Пополнился состав участников, обновился, есть дебютанты. В этом смысле гонка будет приобретать немного более непредсказуемый характер.

Мурылев уже показал свою силу. Видимо, застоялся в песках, когда участвовал на «Дакаре».

Также участвуют ребята 12-ти лет. Одному участнику – Роману – всего 12 лет. Он молодец. Неделю назад он ездил на соревнования в Бобруйск «Зимнее танго».

У «Горячего льда» впереди еще два этапа. Они пройдут 10 и 24 февраля.