«Играли с позиции силы». Юношеская сборная Беларуси по футболу победила на Кубке развития
Новости Беларуси. Сборная Беларуси победила на Кубке развития. Наши футболисты до 17 лет в решающем матче встречались с израильскими сверстниками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом тайме предпочтительнее смотрелись гости. Да и после перерыва именно они создали первый по-настоящему голевой эпизод, но открыли счет все таки хозяева.
На 57-й минуте Макар Лицкевич вывел белорусов вперед. И почти сразу же соперник остался в меньшинстве, так что отыграться израильтянам стало еще сложнее. Наша сборная победила – 1:0 – и выиграла золото турнира.
Михаил Мархель, главный тренер юношеской сборной Беларуси по футболу (U-17):
Никто не мог сказать, что мы не заслужили это первое место. Считаю, что играли с позиции силы – это редкость для нашего белорусского футбола, тем ценнее победа. Ребята молодцы, справились с тем, что им говорили, что их просили сделать.