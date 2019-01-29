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«Играли с позиции силы». Юношеская сборная Беларуси по футболу победила на Кубке развития

29 января 2019 09:14
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси победила на Кубке развития. Наши футболисты до 17 лет в решающем матче встречались с израильскими сверстниками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме предпочтительнее смотрелись гости. Да и после перерыва именно они создали первый по-настоящему голевой эпизод, но открыли счет все таки хозяева.

«Играли с позиции силы». Юношеская сборная Беларуси по футболу победила на Кубке развития-1

«Играли с позиции силы». Юношеская сборная Беларуси по футболу победила на Кубке развития-3

На 57-й минуте Макар Лицкевич вывел белорусов вперед. И почти сразу же соперник остался в меньшинстве, так что отыграться израильтянам стало еще сложнее. Наша сборная победила – 1:0 – и выиграла золото турнира.

«Играли с позиции силы». Юношеская сборная Беларуси по футболу победила на Кубке развития-6

Михаил Мархель, главный тренер юношеской сборной Беларуси по футболу (U-17):
Никто не мог сказать, что мы не заслужили это первое место. Считаю, что играли с позиции силы – это редкость для нашего белорусского футбола, тем ценнее победа. Ребята молодцы, справились с тем, что им говорили, что их просили сделать.

«Играли с позиции силы». Юношеская сборная Беларуси по футболу победила на Кубке развития-9

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Фотофакт

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