«Играли с позиции силы». Юношеская сборная Беларуси по футболу победила на Кубке развития

Новости Беларуси. Сборная Беларуси победила на Кубке развития. Наши футболисты до 17 лет в решающем матче встречались с израильскими сверстниками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме предпочтительнее смотрелись гости. Да и после перерыва именно они создали первый по-настоящему голевой эпизод, но открыли счет все таки хозяева.