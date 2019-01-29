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Сенсации не случилось: минское «Динамо» уступило ЦСКА, лидируя со счётом 2:0 после второго периода

29 января 2019 06:58
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» провело заключительный матч очередной выездной серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Москве «зубры» встречались с армейцами ЦСКА – второй командой западной конференции.

Сенсации не случилось: минское «Динамо» уступило ЦСКА, лидируя со счётом 2:0 после второго периода-1

Сенсации не случилось: минское «Динамо» уступило ЦСКА, лидируя со счётом 2:0 после второго периода-3

Сенсации не случилось: минское «Динамо» уступило ЦСКА, лидируя со счётом 2:0 после второго периода-5

Гости смотрелись на удивление уверенно и во втором периоде открыли счет. Лисовец, выдержав паузу, поразил угол ворот Сорокина. А через 8 минут Ковыршин закрепил перевес зубров. 2:0 – и в воздухе запахло сенсацией.

Увы, покинуть Москву со щитом парням Андрея Сидоренко не удалось. В третьем периоде по разу забросили Капризов и Науменков. Ничья – в основное время. А на 3-й минуте овертайма все тот же Капризов принес победу ЦСКА – 3:2.

«Динамо» возвращается в Минск, чтобы 31 января сразиться с «Адмиралом».

Сенсации не случилось: минское «Динамо» уступило ЦСКА, лидируя со счётом 2:0 после второго периода-8

Сенсации не случилось: минское «Динамо» уступило ЦСКА, лидируя со счётом 2:0 после второго периода-10

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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