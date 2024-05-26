Даже в 17 лет начать не поздно. Интервью с белорусским легкоатлетом и тренером
Командный чемпионат России по легкой атлетике буквально вздрогнул от звездного состава всех участников, а также от результатов белорусов. Уже в первый день женский пьедестал на 100-метровке с барьерами стал исключительно нашим.
Эльвира Граборенко показала лучшее время – 12,82 секунды. Руслана Романовская стала второй, а замкнула топ-3 Светлана Парахонько. Виолетта Скворцова дважды поразила соперниц и озолотилась. Сперва в прыжках в длину белоруска приземлилась на отметке 6 метров 50 сантиметров, а после, в тройном, последняя попытка девушки стала умопомрачительной. Результат – 14 метров 85 сантиметров. Победа, национальный рекорд, олимпийский норматив и третий результат в мировом топ-листе. Елене Соболевой не было равных в метании молота, а в толкании ядра – Алене Дубицкой. Всего белорусская команда завоевала 16 наград.
Бесспорно, ребята заслужили овации и фанфары, но в студии программы «Спорттаймер» всего два кресла для спикеров. И их любезно заняли Игорь Сиводедов, государственный тренер, и Виталий Парахонько, который скромно отличился серебром, но имеет золотой потенциал.
Юлия Силипицкая, ведущая:
В 17 лет можно прийти в легкую атлетику?
Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:
Как исключение из правил, да. Люди, которые приходят поздно в спорт, чаще всего показывают высокие результаты. В большом спорте. В детском спорте не форсировали подготовку, не показывали результаты, не выжали из себя, а наоборот, он ничем не занимался, энергия осталась.
Юлия Силипицкая:
Ваше личное достижение, которым вы гордитесь.
Игорь Сиводедов:
К сожалению, я там травму получил относительно рано и закончил. А так в юношеском спорте был чемпионом Советского Союза в десятиборье. Самое главное – как тебя тренируют. Вот здесь искусство тренера. У него тренер очень хороший.
Виталий Парахонько, призер командного чемпионата России, барьерист:
Гутин Александр Семенович.
Юлия Силипицкая:
Как можно было влюбиться в одну секунду в вид спорта, когда ты любишь футбол?
Виталий Парахонько:
Тебе 17 лет, ты понимаешь, в жизни надо чем-то заниматься. Хорошо, что меня взяли. И я себе поставил цель.
Юлия Силипицкая:
Хотел стать чемпионом мира?
Виталий Парахонько:
Да.
Юлия Силипицкая:
И сколько до мирового рекорда тебе не хватает?
Виталий Парахонько:
6 десятых.
Игорь Сиводедов:
Это 6-6,5 метра в барьерах. Тут достаточно много на короткой дистанции, 110 метров. Но это результаты фантастические, ребята показывают из 13 секунд. Поэтому их не так уж и много в мире.
Юлия Силипицкая:
Насколько Виталику под силу?
Игорь Сиводедов:
Реально пробежать 13,20-13,15 в ближайшее время.
Юлия Силипицкая:
Сегодняшние результаты командного чемпионата России: 16 медалей, 5 золотых. Но медаль не всегда отражает результат. Вы довольны медалями или результатом?
Игорь Сиводедов:
Я доволен тем, что это был первый старт. Практически невозможно показать свой личный результат в личном старте. Понятно, что основные наши максимальные результаты направлены на Игры БРИКС и Игры Дружбы.
Юлия Силипицкая:
Это будут основные соревнования в этом сезоне: Игры БРИКС и Игры Дружбы? Вы будете отбирать или уже сформировали?
Игорь Сиводедов:
Да, на Игры БРИКС уже сформирована команда, порядка 75-80 человек.
Подробности в видеоматериале.
И еще немного о королеве спорта и матери здоровья. «Монастырский забег» – уникальный спортивный праздник, который третий год кряду проходит на жировичской земле. В этом году испытать свои возможности в беге решили 2,5 тысячи участников, которые смогли выбрать себе посильные дистанции. Профессионалы преодолели маршрут в 10 километров, а выбор любителей – 3 000 метров. Мероприятие сочетает в себе единение спорта и культуры, а также это возможность получить духовное обновление.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Это мероприятие является ярким примером того, как спорт и духовная культура дополняют друг друга и вдохновляют людей на новые достижения.
Кирилл Андрейчик, победитель турнира «Монастырский забег»:
Очень понравилась трасса, такая рабочая. И шоссе, и пересеченная местность. Живописные места, хотя, может, в силу того, что тяжелая трасса, не успел насладиться, но доволен тем, что выиграл. Хорошее настроение, отличный пробег.