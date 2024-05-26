Даже в 17 лет начать не поздно. Интервью с белорусским легкоатлетом и тренером

Командный чемпионат России по легкой атлетике буквально вздрогнул от звездного состава всех участников, а также от результатов белорусов. Уже в первый день женский пьедестал на 100-метровке с барьерами стал исключительно нашим. Эльвира Граборенко показала лучшее время – 12,82 секунды. Руслана Романовская стала второй, а замкнула топ-3 Светлана Парахонько. Виолетта Скворцова дважды поразила соперниц и озолотилась. Сперва в прыжках в длину белоруска приземлилась на отметке 6 метров 50 сантиметров, а после, в тройном, последняя попытка девушки стала умопомрачительной. Результат – 14 метров 85 сантиметров. Победа, национальный рекорд, олимпийский норматив и третий результат в мировом топ-листе. Елене Соболевой не было равных в метании молота, а в толкании ядра – Алене Дубицкой. Всего белорусская команда завоевала 16 наград. Бесспорно, ребята заслужили овации и фанфары, но в студии программы «Спорттаймер» всего два кресла для спикеров. И их любезно заняли Игорь Сиводедов, государственный тренер, и Виталий Парахонько, который скромно отличился серебром, но имеет золотой потенциал. Юлия Силипицкая, ведущая:

В 17 лет можно прийти в легкую атлетику?

Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Как исключение из правил, да. Люди, которые приходят поздно в спорт, чаще всего показывают высокие результаты. В большом спорте. В детском спорте не форсировали подготовку, не показывали результаты, не выжали из себя, а наоборот, он ничем не занимался, энергия осталась. Юлия Силипицкая:

Ваше личное достижение, которым вы гордитесь. Игорь Сиводедов:

К сожалению, я там травму получил относительно рано и закончил. А так в юношеском спорте был чемпионом Советского Союза в десятиборье. Самое главное – как тебя тренируют. Вот здесь искусство тренера. У него тренер очень хороший.

Виталий Парахонько, призер командного чемпионата России, барьерист:

Гутин Александр Семенович. Юлия Силипицкая:

Как можно было влюбиться в одну секунду в вид спорта, когда ты любишь футбол? Виталий Парахонько:

Тебе 17 лет, ты понимаешь, в жизни надо чем-то заниматься. Хорошо, что меня взяли. И я себе поставил цель. Юлия Силипицкая:

Хотел стать чемпионом мира? Виталий Парахонько:

Да. Юлия Силипицкая:

И сколько до мирового рекорда тебе не хватает? Виталий Парахонько:

6 десятых.

Игорь Сиводедов:

Это 6-6,5 метра в барьерах. Тут достаточно много на короткой дистанции, 110 метров. Но это результаты фантастические, ребята показывают из 13 секунд. Поэтому их не так уж и много в мире. Юлия Силипицкая:

Насколько Виталику под силу? Игорь Сиводедов:

Реально пробежать 13,20-13,15 в ближайшее время. Юлия Силипицкая:

Сегодняшние результаты командного чемпионата России: 16 медалей, 5 золотых. Но медаль не всегда отражает результат. Вы довольны медалями или результатом? Игорь Сиводедов:

Я доволен тем, что это был первый старт. Практически невозможно показать свой личный результат в личном старте. Понятно, что основные наши максимальные результаты направлены на Игры БРИКС и Игры Дружбы. Юлия Силипицкая:

Это будут основные соревнования в этом сезоне: Игры БРИКС и Игры Дружбы? Вы будете отбирать или уже сформировали? Игорь Сиводедов:

Да, на Игры БРИКС уже сформирована команда, порядка 75-80 человек. Подробности в видеоматериале. И еще немного о королеве спорта и матери здоровья. «Монастырский забег» – уникальный спортивный праздник, который третий год кряду проходит на жировичской земле. В этом году испытать свои возможности в беге решили 2,5 тысячи участников, которые смогли выбрать себе посильные дистанции. Профессионалы преодолели маршрут в 10 километров, а выбор любителей – 3 000 метров. Мероприятие сочетает в себе единение спорта и культуры, а также это возможность получить духовное обновление.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Это мероприятие является ярким примером того, как спорт и духовная культура дополняют друг друга и вдохновляют людей на новые достижения.