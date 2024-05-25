Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ – результаты предпоследнего дня турнира

Подходит к завершению первый этап открытого Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Пятый, предпоследний день турнира состоялся в Заславле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 25 мая, за награды боролись мужчины и женщины на дистанциях 200, 500 и 1 000 метров на байдарках и каноэ, а также юниоры и юниорки до 17 лет в аналогичных дисциплинах. В утренней сессии определились победители на полукилометровой дистанции. Вечерний рубеж в 1 000 метров у юниоров на каноэ-двойке первыми преодолели Глеб Демин и Иван Козлов, на байдарке – Виталий Щербин и Илья Филимонов. В каноэ-одиночке лучшей среди женщин стала Елена Ноздрева.

Елена Н оздрева, победительница К убка Б еларуси по гребле на байдарках и каноэ: Это первый старт, всегда гребцовский сезон начинается с Кубка Беларуси. Поэтому, скажем, начали очень бодро. И, в принципе, уже задали темп для дальнейшего сезона. Для гребцов и в принципе для спортсменов по сезону есть главные старты, есть второстепенные. Все-таки форму надо немного подводить, этот пик к основным стартам, самым главным. Сейчас оцениваю состояние на процентов 70 из 100. Гонками довольна, прохождением. В принципе, времена достойные показали. Погода в Заславле не подкачала в этом году. Я думаю, все еще впереди. Будем наращивать.

Напомним, соревнования являются отборочными для юниоров на чемпионат мира, а для взрослых – на участие в чемпионате Европы и Играх стран БРИКС. Решение будет приниматься на тренерском совете по окончании турнира. Результаты сегодня показывают, что наши спортсмены готовы к выступлению на международных аренах.

Виктор Загоровский, главный судья соревнований:

В гребле на байдарках и каноэ очень сильное значение имеют погодные условия. На протяжении всех соревнований дует попутный ветер. В принципе, что показывают спортсмены по временному показателю, что является одним из важных факторов, можно смело конкурировать на международных стартах. Очень хорошие надежды показывают в юниорской байдарке и каноэ юноши. И, конечно, то, что у нас сейчас показывает результаты женское каноэ, это можно претендовать на медали. С женской байдаркой еще нужно немного поработать.

Завершающий день соревнований пройдет 26 мая. Гребцы продолжат соревноваться на всех дистанциях, в том числе и на пять тысяч метров.