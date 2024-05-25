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Акопян и Демченко уступили в поединках за бронзовые медали на молодёжном чемпионате Европы по борьбе

25 мая 2024 18:00
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Белорусские спортсмены в субботу, 25 мая, остались без медалей на молодежном чемпионате Европы по борьбе в Баку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Акопян и Демченко уступили в поединках за бронзовые медали на молодёжном чемпионате Европы по борьбе-1

Сегодня за бронзовые награды в своих весовых категориях сражались наши вольники Герберт Акопян и Никита Демченко. К сожалению, безуспешно. Таким образом, сейчас после 6 соревновательных дней в активе нашей сборной 8 медалей. Турнир завершится уже 26 мая.

# Борьба

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