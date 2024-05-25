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«Неман» и «Ислочь» разыграют Кубок Беларуси по футболу

25 мая 2024 14:36
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Футболисты гродненского «Немана» и «Ислочи» из Минского района встретятся в решающем поединке 33-го розыгрыша Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» и «Ислочь» разыграют Кубок Беларуси по футболу-1

Для подопечных Игоря Ковалевича предстоящий финал будет четвертым, а данный титул может стать вторым в истории, а вот для «Ислочи» первым. «Волки» во второй раз сыграют в решающей дуэли, в 2021 году они уступили трофей борисовскому БАТЭ.

«Неман» и «Ислочь» разыграют Кубок Беларуси по футболу-4

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»
Здесь нет ни фаворитов, ни аутсайдеров. Все будет зависеть от конкретного матча, настроя команд на игру и показанного качества игры. Хотелось бы привезти трофей, и мы приложим для этого все усилия.

«Неман» и «Ислочь» разыграют Кубок Беларуси по футболу-7

Дмитрий Комаровский, тренер ФК «Ислочь»:
Сошлись соперники, которые были достойны оказаться в финале. И здесь матч говорит сам за себя. Это важно, выиграть финал, потому что я как спортсмен не понимаю другого смысла участвовать в соревновании.

# Футбол Беларуси

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