«Неман» и «Ислочь» разыграют Кубок Беларуси по футболу

Футболисты гродненского «Немана» и «Ислочи» из Минского района встретятся в решающем поединке 33-го розыгрыша Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для подопечных Игоря Ковалевича предстоящий финал будет четвертым, а данный титул может стать вторым в истории, а вот для «Ислочи» первым. «Волки» во второй раз сыграют в решающей дуэли, в 2021 году они уступили трофей борисовскому БАТЭ.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»

Здесь нет ни фаворитов, ни аутсайдеров. Все будет зависеть от конкретного матча, настроя команд на игру и показанного качества игры. Хотелось бы привезти трофей, и мы приложим для этого все усилия.