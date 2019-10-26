Даже с таким соперником можно играть. «Минчанка» проиграла «Локомотиву» в домашнем матче

Новости Беларуси. «Минчанка» потерпела поражение в третьем туре российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

26 октября на домашней площадке наши волейболистки встречались с соперницами из калининградского «Локомотива». Белоруски уступили по итогам трех сетов. «Локомотив» теперь возглавляет турнирную таблицу, а вот «Минчанка» с одной победой в трех проведенных матчах занимает восьмое место.

Виктория Секретова, игрок ВК «Минчанка»:

Пока мы все-таки начинаем наш сезон, мы находим свою игру. Силы, конечно, может, немножко неравны, потому что там игроки сборной России очень хорошего уровня. Но мы будем, конечно же, стремиться улучшать свою игру. И даже с таким соперником можно играть, это 100 %.

Надежда Столяр, игрок ВК «Минчанка»:

Я считаю, мы сегодня просто упустили абсолютно свой прием. Нужно принять и забивать сильнее, не хватает немного мощи в атаке нам. Если мы это сделаем, то все будет хорошо.