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Дарья Домрачева завоевала «серебро» в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону

03 декабря 2012 11:07
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Новости Беларуси. Мужской и женской гонками преследования завершился первый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, который принимал шведский Эстерсунд. Белоруска Дарья Домрачева совершила мини-чудо, завоевав «серебро», при этом на дистанцию она отправилась только седьмой.

Попасть на пьедестал помогла едва ли не идеальная стрельба. На четырех огневых рубежах она ошиблась только один раз, при этом продемонстрировав на лыжне отменную скорость.

Выиграла же гонку норвежка Тура Бергер.

Неплохо проявилась себя и другая наша спортсменка – Надежда Скардино, поднявшись с 24 стартовой на 14 итоговую позицию.

В общем зачете Домрачева идет второй. Следующий этап Кубка мира пройдет с 7 по 9 декабря в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Биатлон # Дарья Домрачева

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