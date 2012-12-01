Новости Беларуси. Неуклюжие на суше, подвижные в воде. В Минске проходит Кубок содружества по плаванию в ластах. В заплывах принимают участие свыше трёхсот спортсменов из России, Украины и Беларуси.

Когда впервые с головой ушёл под воду, Дмитрий уже и припомнить не может. За свою долгую карьеру мастер спорта международного класса показал тот самый класс не в одном бассейне мире. Из каждой новой страны приезжал если уж не с новой медалью, то обязательно с новыми друзьями.

Дмитрий Гаврилов, представитель команды Беларуси:

С каждыми соревнованиями друзей становится всё больше, больше, больше. Общаемся, стараемся поддерживать хорошие отношения.

На Кубке Содружеств этого года его спортивная дорожка пересеклась с дорожкой российского коллеги. В послужном списке Никиты соревнований поменьше, но боевой дух его это не потопило.

Никита Коваль, представитель команды России (Красноярск):

Рассчитываю на победу. Соперники многие не приехали. Я на этой дистанции был чемпионом мира. Бассейн такой хороший, у нас в Сибири бассейн похуже будет.

А вот с Алексеем Диму связали соревнования в Египте. В жаркой конкуренции их дружба не то, что не увяла, даже напротив. Вот уж действительно, не разлей вода.

Алексей Шафигулин, представитель команды России (Ярославль):

Вчера гулял с друзьями из белорусской команды, погуляли по городу, посидели в кафе. Очень хорошо было.

С Кубка Содружества магнитики разъедутся по всей России и Украине: в Минск приехало более 300 спортсменов из этих стран. За два дня разыграют 78 комплектов наград.

Владислав Петров, руководитель региональной подводной федерации в Свердловской области:

С удовольствием сюда едут из самых разных и далёких уголков России. Красноярск в этом году приехал даже. Я думал, я самый дальний буду из Екатеринбурга. Нет, здесь ещё Красноярск, оказывается.

Наталья Чекаданова, заслуженный тренер Украины:

Считаю эти соревнования очень важными. Особенно для подрастающего поколения. Через эти соревнования прошли мои ученики, которые стали чемпионами мира. Они все начинали на Кубке содружества в Минске.

Угнаться за этими ребятами пешеходу очень непросто. Скорость пловца в ластах может достигать 14 км/ч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.