Дарья Домрачева завоевала «серебро» на очередном этапе Кубка мира по биатлону в Руппольдинге

Новости Германии. Ни гонки без медали! Дарья Домрачева продолжает радовать успехами в новом году. На очередном этапе Кубка мира по биатлону, который принимает немецкий Руппольдинг, белоруска вновь поднялась на пьедестал. На сей раз наша стреляющая лыжница стала второй по итогам индивидуальной гонки. При этом большую часть дистанции Домрачева претендовала на «золото». И лишь 2 ошибки на последнем огневом рубеже отдалили первую ступень пьедестала.

Впрочем, наверстать упущенное у Дарьи еще будет шанс. В воскресенье она примет участие в гонке преследования. А в пасьюте белоруске побеждать не впервой. На прошлом этапе Кубка мира, который также принимала Германия, наша биатлонная прима была вне конкуренции. Как, впрочем, и в спринте.

А оберхофский масс-старт подарил «бронзу». Таким образом, в новом, кстати, олимпийском году Домрачева уже четырежды побывала на пьедестале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.