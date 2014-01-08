Команда Президента Беларуси стала 8-кратным обладателем кубка Рождественского хоккейного турнира

Новости Беларуси. Победой команды Беларуси завершился X Рождественский турнир на приз Президента страны. Финальный поединок, который стал украшением всего спортивного форума, состоялся вечером 7 января на льду «Минск-Арены». За главный приз дружина главы государства сражалась со сборной России. Эта команда – традиционный соперник белорусов в финале Рождественского турнира. До этого наши хоккеисты 7 раз становились победителями и лишь дважды уступили россиянам. В целом за этот почетный трофей из года в год ведут борьбу команды из стран, входящих в элиту мирового хоккея.

Яркие соревнования и жаркие спортивные споры. На льду «Минск-Арены» две самых сильных команды: Беларусь – Россия. Эти ледовые дружины уже называют вечными хоккейными соперниками. Да и как иначе: в финале Рождественского международного турнира любителей хоккея они встречались девять раз. И за время всех ледовых встреч семь раз победа была у белорусских хоккеистов. Лишь дважды заветный трофей увозили в Россию. Поэтому с самого начала в предвкушении захватывающей и динамичной игры были и хоккеисты, и, конечно, болельщики.

Болельщики:

За Беларусь, однозначно. Постоянно за Беларусь.

На Рождественский турнир я хожу уже не первый год, я посещаю его ежегодно. И в преддверии чемпионата мира у людей значительно повышается интерес.

Вообще я люблю хоккей, и на Рождественский турнир хожу почти каждый год. Еще я хочу пожелать нашей команде удачи.

Ожидаю чего-то интересного, нового, незабываемого, запоминающегося.

Рождественский турнир 2013 года – не просто юбилейный, но еще и рекордный. В столицу прибыли легенды мирового хоккея и любители из 12 стран. Принимают неофициальный чемпионат мира по хоккею среди любителей сразу четыре ледовые арены.

Сергей Шабанов, вратарь команды Президента Республики Беларусь:

Мы становимся старше и турнир – тоже. Но уровень хоккея от этого не теряет ничего.

Результативные атаки и обилие заброшенных шайб. О том, что игра будет по-настоящему яркой, стало понятно с самых первых минут.

Счет напряженной игры открыла команда Президента Республики Беларусь. Первую шайбу в ворота соперника забросил Геннадий Савилов, вторую, с подачи Андрея Михалева, – Олег Антоненко. Правда, и россияне не давали соперникам отдохнуть. На последней минуте первого периода счет на табло изменился. Уже 2:1. Но все еще в пользу команды Беларуси.

Во втором периоде ледовые дружины играли буквально на равных и стойко соперничали друг с другом. Лишь на последних 10 секундах россияне смогли сравнять счет.

За третий период победитель тоже не определился. Лишь после серии буллитов главный приз Рождественского турнира достался команде Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Степан Пономарев, нападающий команды Президента Республики Беларусь:

Игра тяжелая была, россияне – очень приличная команда, уже более молодая, сумасшедшее нападение у них, они нас во втором периоде очень сильно давили. Но выигрывает тот, кто сильнее на данный момент времени.

В итоге у российской дружины – «серебро», «бронза» у Финляндии.

Узнали на финальном мачте и имя пятого обладателя двух абонементов на матчи предстоящего мирового первенства по хоккею. Михаил Алесьев – хоккейный болельщик со стажем. Но, признается, в свою победу в розыгрыше не верил до последнего.

Михаил Алесьев, победитель акции Президентского спортивного клуба «Счастливый болельщик»:

В детстве на коньках катался, в хоккей играл, но не в профессиональный.

Что и говорить, нынешний Рождественский турнир еще раз подтвердил свой неофициальный статус чемпионата мира по хоккею среди любителей. Для болельщиков и зрителей это один из важнейших спортивных праздников, а для хоккеистов-любителей – главный старт сезона.

Если накал страстей хоккейных постепенно утихает, то интерес хоккеистов к Беларуси не угасал до последнего. Игроки не только успели обкатать ледовые арены, но и познакомиться с городом, а также приобрести сувениры.

И вот 8 января Минск прощается с участниками Рождественского турнира. Эти дни подарили спортсменам яркие эмоции, ведь соревнования, недаром, называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд.

Юхан Нюхольм, нападающий сборной команды Швеции:

Постараемся приехать на первенство. В Беларуси есть все условия для того, чтобы провести чемпионат на самом высоком уровне. Мы были приятно удивлены аренами, на которых довелось сыграть. Они действительно впечатляют: современные, оснащенные по последнему слову техники. Удивило и количество болельщиков, Насколько я знаю, на финальном матче было 15 тысяч зрителей. Это впечатляет, а представьте, что будет на чемпионате мира.

Андреас Бюстром, защитник сборной команды Швеции:

Я впервые в Минске. Впечатлений масса: хороший город, удивительная страна и, конечно же, отличный турнир. Кстати, если судить по нему, могу сказать, Беларусь на 100% готова к проведению чемпионата мира в мае. Организация отличная. Нам все понравилось.

Беларусь-Россия - 3:2. Видеорепортаж с рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси: 6-7 января