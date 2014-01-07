Беларусь-Россия - 3:2. Видеорепортаж с рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси: 6-7 января

Новости Беларуси. По итогам трех периодов финального матча X Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, в котором на льду «Минск-Арены» встречаются команды Беларуси и России, победитель не был определен. После сирены, возвестившей об окончании третьей 20-минутки, сохранился счет 2:2. Согласно регламенту Рождественского турнира, соперникам предстоит исполнить послематчевые буллиты.

Команда Беларуси по буллитам обыграла дружину России на льду «Минск-Арены» в финальном матче X Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси - 3:2.

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Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси выходит на финишную прямую. 7 января дружина Главы государства разыграет главный приз с командой России на льду «Минск-Арены». Путевку в заключительный тур наша команда получила накануне, одержав победу над Словакией со счетом 6:3.

Борьба за первенство была напряженной. Счет уже на 19-й секунде поединка открыли словаки. Хозяева тут же избавились от роли отстающих. С передачи Александра Лукашенко и Андрея Асташевича шайбу в ворота словаков на 28-й секунде забросил форвард Павел Белый. К скоротечной «перепалке» у ворот подключился словак Михал Мравец. Он подвел итог под ударной пятиминуткой — 1:2. После бурного начала матч постепенно вернулся к сценарию прошлой встречи соперников. Команда Президента нагнетала давление у ворот, а словаки опасно контратаковали. Белорусы сравняли счет еще в первом периоде, а во втором вели с преимуществом в две шайбы. Хоккейный шедевр в исполнении бывшего белорусского НХЛовца вернул комфортный перевес в счете, а Максим Слыш на 51-й минуте поставил точку игры- 6:3.

Иван Дроппа, защитник хоккейной команды Словакии:

Игра велась на очень высоких скоростях. Думаю, болельщики, которые пришли на трибуны, оценили встречу по достоинству. Беларусь - очень хорошая команда. В ней собраны много игроков, выступавших в сильных чемпионатах, например, КХЛ, поэтому, играя против них, приходилось очень тяжело.

Лучшими игроками встречи стали форвард команды Словакии Мирослав Шковира и его коллега по амплуа белорусской дружины Андрей Михалев.

Ледовая дружина Беларуси сильна как командными действиями, так и индивидуальным мастерством. Бойцовский настрой и многолетний опыт, позволяет поддерживать статус фаворитов. Однако ко встрече с сильным соперником готовятся усиленно. Ведь дважды из девяти кубок Рождественского турнира оказывался у россиян.

Ну, а чуть больше часа назад закончился матч за третье место. Бронзовую медаль оспаривали дружины из Финляндии и Словакии. В упорной борьбе фины сумели одолеть своих грозных словацких соперников и стали бронзовыми призерами. Итоговый счет матча — 8:5 в пользу сборной Финляндии. Это уже пятая бронза финских хоккеистов на Рождественском хоккейном турнире

Определился четвертый обладатель двух абонементов на матчи чемпионата мира по хоккею в Минске. Интересно, что в этом розыгрыше участвовали исключительно женщины. Учительница французского языка Валентина Малиновская впервые в жизни взяла клюшку в руки и тут же отправила шайбу от синей линии точно в ворота. Последние два абонемента найдут счастливчиков 7 января во время финала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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У нас есть возможность сказать о церемонии, предварившей финальную встречу - это было 6-7 минутное выступление различных белорусских артистов. Открытие турнира, несомненно, запомнятся болельщикам, пришедшим на трибуны, а их сегодня - полный аншлаг. Часовой концерт основательно разогрел публику, хотя и сама встреча обещает быть особенной. На этот раз заветный кубок, ну если можно выразиться, более желанен, поскольку это десятые юбилейные соревнования и быть первыми на них - это вдвойне повышает ставки, говорят хоккейные болельщики. Плюс российская команда уже несколько лет пытается заполучить ещё одну победу в истории своего участия в турнире: семь раз кубок завоёвывали белорусы и дважды он уезжал в Россию.

Завершается первый период в «Минск-Арене» между командами Беларуси и России. Счёт на 19.30 - 2:1 в пользу команды Президента Республики Беларусь. И кстати, первую шайбу в этой игре забросил игрок белорусской команды Геннадий Савилов.

Судя по составу, у российской сборной серьёзные взгляды на победу. Субботин, Меркулов, Антипов, Харитонов, тренер Сергей Макаров в прошлом защитник «Советов». Белорусы, конечно, просто так лидерство не отдадут. Тут показали первые минуты игры, а сейчас у нас есть возможность, так как закончился первый период, узнать впечатления зрителей, которые пришли на этот поединок. Какие у них сейчас эмоции и вообще чего они ждут от этой встречи?

Болельщики:

- Каждый год постоянно на матчи сборной Беларуси ходим всей семьёй. За какую команду болею - это понятно. Ожидаем сегодня борьбы, нокаута и победы своей сборной, конечно же.

- Настолько радостно это всё, на столько приятно, замечательный праздник такой! Мы сюда пришли большой семьёй. Вот все наши двоюродные, троюродные приехали к нам в гости из Санкт-Петербурга.

- Каждый год посещаем рождественский турнир, болеем за «Динамо», болеем за нашу команду президента.

- За Беларусь болею. Пришёл посмотреть, как сын мой играет в команде президента.

- Ожидаю хорошей игры, россияне - сильные и всегда были сильной командой.

- Спасибо за такой праздник, а вообще мы - россияне. И в душе мы за Россию!

- На Рождественские турниры я хожу уже не в первый год. Я посещаю его ежегодно и в преддверии чемпионата мира у людей значительно повышается интерес к таким мероприятиям. И мне и моим друзьям очень интересно посмотреть.

Хоккейный болельщик: В финале Рождественского турнира Беларусь победит Россию со счетом 5:3

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Видеорепортаж с рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси: 3-5 января

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