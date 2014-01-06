Хоккейный болельщик: В финале Рождественского турнира Беларусь победит Россию со счетом 5:3

Новости Беларуси. Турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси стал доброй традицией. Соревнования проходят в Минске уже в 10 раз и всегда в рождественские праздники. Интрига состязаний с каждым днем только накаляется. Команда Беларуси вышла в полуфинал накануне, одержав третью победу и став лидером в своей подгруппе. 6 января станут известны финалисты турнира. Одна из пар – россияне и финны – уже определили победителя. В эти минуты во Дворце спорта идет матч между Беларусью и Словакией. Команда из Словакии считается очень сильной. За все время участия в рождественских турнирах она узнала поражение лишь единожды – именно от белорусской дружины. И сейчас она наверняка желает реванша.

Дружина наших соперников в 2013 году приехала самым сильным составом за весь период выступления Словакии на неофициальном чемпионате мира по хоккею среди любителей. В частности, на линии защиты – ледовые бойцы, закаленные сражениями в НХЛ. Словацкие хоккеисты на нынешнем Рождественском турнире уже обыгрывали немцев, побили антирекорд французов, разгромив их со счетом 22:0. Но нашей команде во второй день соревнований все же уступили. Так что 6 января на лед выходит дело чести. Соперники пытаются отыграться, а наша команда – закрепить триумф.

Михал Мравец, нападающий хоккейной команды Словакии:

Мы хотим выиграть сегодня.

Геннадий Савилов, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Сборная Словакии показала очень добротный, хороший хоккей, поэтому, наверное, на групповой стадии это сильнейшая команда из всех, с которыми нам приходится встречаться.

Чтобы выиграть турнир, уже последние несколько лет показывают, что нужно быть готовым к сопернику на 100%. Команда Словакии достаточно высокого уровня.

Мирослав Шковира, нападающий хоккейной команды Словакии:

Рождественский турнир – очень хорошая возможность для нас сразиться на льду с командами из других стран. Судя по его организации, я уверен, что и чемпионат мира в 2014 году у вас пройдет достойно.

5 января белорусская команда буквально изрешетила ворота команды Германии. Снова победа – 11:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже стал известен первый финалист юбилейного Рождественского турнира. Российские хоккеисты одолели дружину из Финляндии. Впрочем, сенсации не случилось. Все-таки россияне дважды завоевывали кубок турнира и 7 раз становились обладателями серебряных наград. Надеемся, что и финал порадует постоянством и в нем традиционно сразится белорусская команда.

Болельщики:

На финал у меня такой прогноз: как обычно выйдут сборные Беларуси и России, победит сборная Беларуси со счетом 5:3.

В прошлом году мы были на финале, очень понравилось. В этом году верим, конечно, только в Беларусь.

Я думаю все-таки победит Беларусь, потому что родная страна, я буду за нее болеть. Кубок будет у Беларуси само собой.

Я Николай из Бухареста (Румыния). Я приехал в гости к вам на Рождество, приеду на чемпионат мира. Мне очень нравится, очень приятно у вас. Самый лучший хоккей на чемпионате мира хочу здесь увидеть и завтра на финале.

Жаль, что полномочия краба Петровича, который поработает предсказателем на грядущем чемпионате мира по хоккею, не распространяется на Рождественский турнир. А так проверили бы ракообразного в деле.

Видеорепортаж с рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси: 6-7 января Читать подробнее на сайте СТВ: /promezhutochnye-itogi-na-7-yanvarya-rozhdestvenskogo-mezhdunarodnogo-turnira-lyubiteley-hokkeya-v

Видеорепортаж с рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси: 3-5 января

Читать подробнее на сайте СТВ: /promezhutochnye-itogi-na-7-yanvarya-rozhdestvenskogo-mezhdunarodnogo-turnira-lyubiteley-hokkeya-v