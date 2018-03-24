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24 марта дружина Президента Беларуси одержала победу над командой Брестской области со счётом 8:4

24 марта 2018 18:12
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Новости Беларуси. И напоследок о ледовых баталиях. 24 марта завершился первый этап Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 марта дружина Президента Беларуси одержала победу над командой Брестской области со счётом 8:4-1

На площадке Ледового дворца в Барановичах клюшки скрестили дружины Президента Беларуси и Брестской области. Сильнее оказалась команда главы государства – 8:4.

24 марта дружина Президента Беларуси одержала победу над командой Брестской области со счётом 8:4-3

Полуфинальные матчи состоятся через неделю, а победитель турнира станет известен в середине апреля.

24 марта дружина Президента Беларуси одержала победу над командой Брестской области со счётом 8:4-5

24 марта дружина Президента Беларуси одержала победу над командой Брестской области со счётом 8:4-7

# Хоккей Беларуси

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