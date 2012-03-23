Открытый чемпионат Беларуси по хоккею, плей-офф: в финале встретятся «Металлург» и «Неман»

Сердце белорусского хоккея теперь бьется в регионах. Задумайтесь: столичной команды нет на пьедестале впервые с сезона 2000-2001 годов. И об этом не жалеешь. Достаточно на секунду окунуться в ту атмосферу, что в 21 марта царила под сводами жлобинской арены.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Поблагодарить хотел бы жлобинских болельщиков за такую потрясающую атмосферу на трибунах. Работать в такой обстановке – это фантастика.

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Металлург» (Жлобин):

У нас было преимущество, мы все время играли в большинстве, да и с таким болельщиком, который нас нес сегодня, мы имели преимущество. Уже выходя на площадку, у нас было шесть человек.

Вот и сказалось преимущество своего льда в решающем матче, которое «Металлург» завоевал в регулярном сезоне. На пятом поединке болельщики заполнили каждый сантиметр арены, и мне самому было видно из-за их спин не более половины площадки, но игра от этого нравилась не меньше.

А еще радовал «Металлург». То, что после провала в позапрошлом сезоне руководство клуба не уволило главного тренера, оказалось пророческим решением: он аванс доверия оплатил с лихвой, создав команду-звезду из подручного материала.

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Металлург» (Жлобин):

Жлобинский «Металлург» играет так, как рисует на макете тренерский штаб. На этом и стоит.

На другом полюсе – солигорский «Шахтер». Клубу с второй в лиге зарплатной ведомостью этой самой командной игры не хватило, чтобы попасть в этом сезоне в призеры.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Не надо позволять бросать. Василий Петрович правильно сказал, что рисуют на макете, там выполняют, а здесь, видимо, не до конца.

Но все же после поединка Андрей Гусов скажет: «Это был наш лучший матч в сезоне», и будет прав. «Шахтеру» немного не повезло. В первом периоде «Металлург» сделал всего 10 бросков по воротам Хаугена и забил трижды, реализовав к тому же оба большинства, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Кирилл Брикун, ХК «Металлург» (Жлобин):

Нам тренер сказал, что игра, скорее всего, будет зависеть от результата первого периода, так что надо постараться, прессинговали в зоне.

Константин Баранов, ХК «Металлург» (Жлобин):

Старались, по крайней мере, так начать. Слава Богу, что получилось.

Кирилл Брикун, Георгий Яскевич, Константин Баранов – вот имена героев стартового отрезка. При счете 0:3 «Шахтер» взял тайм-аут, и показалось, что Гусов сейчас невезучего Хаугена сменит. Однако норвежец в воротах остался.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Ларса только первый гол, в принципе. Остальные, я же говорю, стоял защитник с клюшкой на весу. Но хоккейный Бог таков, что любая шайба может зайти, если бросать в сторону ворот. Это показала финальная серия Казань – Уфа, когда вратари с мировым именем пропускали неимоверные голы.

Игра была жесткой. То и дело судьям приходилось вмешиваться, разнимать, утихомиривать игроков, а то и вызывать на лед врачей. Как в эпизоде, когда Дмитрий Игошин кость в кость атаковал Ярослава Чуприса. «Сталевар» в итоге был удален до конца матча, а «Шахтер» получил пять минут большинства. Но роскошным подарком гости не воспользовались, не создав толком ни одного момента. И это тоже стало одним из ключевых эпизодов встречи.

Константин Баранов, ХК «Металлург» (Жлобин):

По крайней мере, могло все перевернуться в тот момент. Я думаю, что то, что мы смогли выстоять, еще сильнее нас объединило, это помогло в дальнейшем.

Кирилл Брикун, ХК «Металлург» (Жлобин):

Было очень важно выстоять пять минут штрафа, когда дали Дмитрию Игошину матч-штраф. Выстояли, это команде дало положительный заряд, мы забили гол.

Не сказать, что в дальнейшем «Шахтер» не имел шансов переломить ход борьбы. Напротив. Во втором и третьем периодах «горняки» чуть не зубами грызли жлобинскую оборону. Но вот чего-то всегда не хватало. Забьет Развадовский – ответит Баранов. Баукин опять подарит гостям надежду – Казнадей успокоит: все под контролем. Камбович великолепным броском сократит разницу вновь – закончиться время матча. Короче, не судьба.

Константин Баранов, ХК «Металлург» (Жлобин):

Вы сами видели: могло все и туда, и сюда повернуться. В конце, вроде, вели, а все могло повернуться иначе. Игра была сумасшедшей. Я рад, что команда наша смогла выиграть, мы вместе, друг за друга.

Кирилл Брикун, ХК «Металлург» (Жлобин):

Серия складывалась по-разному: проигрывали, догоняли. Но решающую битву выиграли.

5:3 и 3:2 в серии – «Металлург» выиграл, немного удивив и посрамив скептиков. Даже без своего лучшего бомбардира Андрея Макрова, который в гипсе смотрел хоккей из-за стекла и переживал вместе со всей ареной. И есть ощущение, что в этом сезоне «сталевары» своего последнего слова еще не сказали. А с кем играть в финале, им после «Шахтера» было уже все равно.

Кирилл Брикун, ХК «Металлург» (Жлобин):

Не люблю загадывать. Лучше не загадывать, не выбирать себе соперника, потому что это всегда чревато.

Константин Баранов, ХК «Металлург» (Жлобин):

Я даже не задумывался над этим, честно говоря. Любая команда, которая выйдет, будет очень тяжелая.

Когда мы брали эти интервью, в Гродно полуфинальная битва все еще кипела. Вот уж действительно, нашла коса на камень. Гомельчанам родной лед показался поначалу слишком скользким. 3:2 – с таким счетом «Неман» выиграл первую гомельскую встречу при дубле Андрея Глебова, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Но было понятно: второй раз подряд дома подопечные Андрея Скабелки не проиграют. Так и вышло – 4:2 на следующий день, уже в пользу хозяев. Великолепен в этой встрече был Михаил Стефанович, дважды наказавший соперников за оплошности в обороне. Блеснул и Егор Егоров. Украинец не только счет открыл, но и закрепил победу броском по пустым воротам в концовке.

Так что серия вернулась в Гродно. И там команды провели на льду 62 минуты 10 секунд, сделав 35 бросков по воротам друг друга и забросив всего одну шайбу. До овертайма же она в цель упорно не шла. Еремину не удалось даже буллит реализовать.

Но вечно это продолжаться не могло. В дополнительное время Андрей Коршунов вывел «Неман» в финал, оставив «Гомель» с заслуженной бронзой.