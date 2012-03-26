Дарья Домрачева с триумфом вернулась в Беларусь

Новости Беларуси. 26 марта на родину вернулась белорусская биатлониста Дарья Домрачева. Несмотря на позднее время, в аэропорту собрались не только родственники и друзья, но и многочисленные болельщики.

Дарья Домрачева, чемпионка мира по биатлону:

Хочется поблагодарить всех вас, дорогие болельщики, за ваши эмоции, за ваши улыбки, которые все ощущаем, за вашу поддержку, которую чувствуем там, за рубежом, когда защищаем честь нашей родной страны. На самом деле, очень приятно, когда понимаешь, что твоим победам радуется вся страна.

Нынешний сезон в карьере нашей примы получился очень удачным. Она выиграла сразу 2 малых хрустальных глобуса: в гонках преследования и масс-стартах. И заставила восторженно говорить о себе на чемпионате мира. На планетарном форуме белоруска завоевала 2 медали. Вначале – серебро спринта, а затем стала лучшей в пасьюте. Золото чемпионата мира в личных гонках было завоевано впервые в истории Беларуси.

С победой Дарью Домрачеву поздравил президент Александр Лукашенко и принял решение о награждении белорусской спортсменки орденом Отечества III степени.

Всего же в этом сезоне Домрачева 18 раз поднималась на пьедестал. В генеральной классификации она уступила лишь 11-кратной чемпионке мира немке Магдалене Нойнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.