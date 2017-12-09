Дарья Домрачева стала третьей в гонке преследования на этапе КМ

Новости Беларуси. Второй день этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершился очередным призовым местом Дарьи Домрачевой. Трехкратная олимпийская чемпионка финишировала третьей в гонке преследования. Третье место с одним промахом в гонке.



На старт белоруска вышла первой с преимуществом в 22 секунды над ближайшей преследовательницей Анастасией Кузьминой из Словакии. Борьба за призовые места со старта разыгралась среди трех спортсменок. Это финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина и белоруска Дарья Домрачева.

На финише Кузьмина стала первой, Мякяряйнен завоевала серебро, а Домрачева замкнула тройку призеров.