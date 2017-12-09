Дарья Домрачева поблагодарила фанатов после победы в спринте
Новости Беларуси. 8 декабря белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала первую победу после рождения дочери.
Спортсменка стала лучшей в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене.
Домрачева показала хороший ход на дистанции и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
Фото: instagram.com/dadofun
После триумфа спортсменка опубликовала пост в соцсетях, где поблагодарила фанатов.
Дарья Домрачева:
Спасибо всем, кто верит! Хороший день.
Подписчики биатлонистки отметили, что она «мама-чемпион».
«Мама и чемпион, счастья Вам, любим Вас и болеем за Вас, гордимся Вами, новых побед!»
Фото: instagram.com/dadofun
«Даша, молодец! Ты лучшая и в который раз доказала это, мы очень рады за тебя и болеем за тебя. Удачи тебе в следующих гонках!».
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