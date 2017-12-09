Дарья Домрачева поблагодарила фанатов после победы в спринте

Новости Беларуси. 8 декабря белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала первую победу после рождения дочери.

Спортсменка стала лучшей в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене.

Домрачева показала хороший ход на дистанции и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.