Дарья Домрачева завоевала бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Новости Беларуси. Дарья Домрачева снова в призах. Белорусская биатлонная прима поднялась на подиум во второй кряду гонке этапа кубка мира в Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне Дарья выиграла спринт, а сегодня первой ушла на старт гонки преследования. Белоруска относительно чисто стреляла – всего один промах на четырех огневых рубежах.

А вот ход по лыжке оставлял желать лучшего. В итоге Домрачева – третья. Первое место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии. Второй финишировала финка Кяйса Макарайнен.

Выделим также молодую белоруску Ирину Кривко. Промахов она не допустила и заняла высокое девятое место. Надежда Скардино – 19-ая.